Greve warnt vor Worthmann und Co.

Rotenburg/Scheeßel – Kurz vor der Winterpause sind die Avides Hurricanes in der zweiten Basketball-Bundesliga noch einmal richtig gefordert. Das Team von Coach Christian Greve muss bei der TG Neuss antreten. Tip-off ist morgen um 17.30 Uhr.

Der Tabellenfünfte aus Nordrhein-Westfalen hatte die Hurricanes bereits im DBBL-Pokal vor Probleme gestellt. Jedoch gelang es Pia Manketz noch in letzter Sekunde, das Spiel zugunsten des Wümme-Teams zu entscheiden (64:62). „Es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wer seit dem Pokalspiel was für eine Entwicklung gemacht hat“, kündigt Coach Greve an. Man habe die Gegner zwar analysiert, „wir schauen aber trotzdem in erster Linie auf uns und unsere Leistung“, erklärt der Übungsleiter. Es gilt, die Fehler aus den vergangenen Spieler zu minimieren.

Denn Greve ist sich der Spielstärke seines Gegners durchaus bewusst: „Neuss ist eine starke Mannschaft, die häufig gute Ergebnisse erzielt“, warnt er. Die Gastgeber sind sehr treffsicher und bringen vor allem in der Offensive konstant gute Leistung. Daher sei es wichtig, die Leistungsträgerinnen nicht aus den Augen zu lassen. Besonders die frühere Hurricanes-Topscorerin Franziska Worthmann spielt eine starke Saison.

Trotzdem soll ein Sieg her – „für einen positiven Abschluss“, so Greve. Jedoch muss er auf mehrere Akteure verzichten. So fehlt Vivien Stoll privat verhindert. Zudem stehen einige U 18-Spielerinnen nicht zur Verfügung. Neben Lotta Stach (Bänderriss) fällt Louisa Moritz aus. Sie war krank und „soll sich noch schonen“, wie Greve betont. Auch Genevive Wedemeyer ist nicht dabei. Das Nachwuchstalent besucht einen Lehrgang der U 18-Nationalmannschaft. lo