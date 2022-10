Greve setzt auf Skeib und Gerken

Von: Matthias Freese

Anna Gerken nimmt seit dieser Saison zweimal wöchentlich am Training des Zweitligisten teil und absolvierte in der Vorbereitung zwei Testspiele. © Freese

Der Kader der Hurricanes wird um zwei junge Gesichter ergänzt. Anna Gerken und Anna-Lena Skeib erhielten in dieser Woche die Zweitliga-Lizenz.

Scheeßel – Christian Greve hat auf den langfristigen Ausfall von Michelle Schischkov reagiert. Da die Flügelspielerin wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommt, erhalten nun die beiden Eigengewächse Anna Gerken (15) und Anna-Lena Skeib (18) die Spielberechtigung für die 2. Basketball-Bundesliga. Gerken wird damit wohl bereits in der Partie beim Herner TC II am Samstag (18 Uhr) erstmals im Kader stehen. „Beide trainieren ja schon regelmäßig beziehungsweise unregelmäßig bei uns mit“, erklärt Greve.

Ein weiterer Aspekt neben Schischkovs Ausfall veranlasste den Coach dazu, Gerken und Skeib bereits in dieser Saison in den Zweitliga-Kader aufzunehmen: Noch ist nicht klar, wann Carolin Knittler nach ihren Verletzungen einsteigen wird. Ursprünglich war der Dezember angepeilt. „Mit ihrem operierten Knie ist alles gut, aber der Fuß macht noch nicht mit. Da ist aktuell noch kein Ende in Sicht“, berichtet Greve von einem Knorpelschaden im Sprunggelenk. Insofern wäre die Personaldecke mit zehn Spielerinnen doch recht dünn gewesen. Weitere Ausfälle wären da nur schwer zu verkraften. In diese Bredouille waren die Hurricanes diese Saison bereits einmal gekommen, als neben Schischkov auch Leonie Rosemeyer und Hannah Pakulat ausfielen.

Hurricanes wollen guten Lauf beibehalten Scheeßel – Der Herner TC II ist für Christian Greve personell ein „relativ unbekanntes Team“, sagt der Coach der Avides Hurricanes vor der Auswärtspartie am Samstag (18 Uhr) in der 2. Basketball-Bundesliga. Der Grund: Im Kader des Aufsteigers, der aktuell den vierten Platz belegt und damit direkt vor den Hurricanes steht, ist bestückt mit einigen Spielerinnen wie Lianna Monet Tillman und Sarah-Luise Polleros, die mit einer Doppellizenz aus der klassenhöheren Ersten spielen. „Es ist schon ein Unterschied, wenn sie die nicht dabei haben“, weiß Greve und denkt an die jüngste Niederlage der Damen aus Nordrhein-Westfalen beim TuS Lichterfelde. Dort fehlten sowohl Tillman als auch Polleros. In den ersten vier Partien waren jeweils mindestens eine der beiden dabei gewesen. Drei dieser Spiele gewann der Herner TC II. Greve betont daher: „Ich werde auf beide Szenarien vorbereitet sein. Wir wollen unseren guten Lauf beibehalten.“ Dafür stößt wohl auch Anna Gerken zum Kader. Sonst steht dem Hurricanes-Coach dasselbe Personal zur Verfügung wie letzte Woche, in der das Spiel gegen das BBZ Opladen wegen Nichtantritts der Gäste ausfiel. Die Wertung steht indes weiter aus. hd

Der Hurricanes-Coach denkt aber auch an die vergangene Saison, als unter anderem Corona dafür gesorgt hatte, dass die letzten zwei Saisonspiele abgesagt und gegen das Team gewertet wurden. „Da hatte ich mich nach der Saison schon darüber geärgert, dass ich unsere drei Trainingsspielerinnen Cecilia Bötjer, Kristina Bonfils (studiert inzwischen in Oldenburg, Anm. d. Red.) und Carolin Knittler nicht gemeldet hatte. Im Nachhinein war das ein Fehler, deshalb mache ich es dieses Mal anders.“

Flügelspielerin Anna Gerken, die noch kürzlich am Bundesjugendlager in Heidelberg teilgenommen hatte, kommt direkt aus der Jugend und sollte ursprünglich zunächst einmal nur in der zweiten Damenmannschaft Spielpraxis sammeln. Sie nimmt aber schon seit dieser Saison zweimal wöchentlich am Training des Zweitliga-Kaders teil und hatte in der Vorbereitung auch bereits zwei Testspiele mit absolviert. „Sie muss sich noch an die Intensität gewöhnen, aber von der Mentalität ist sie schon so weit, um mitzumachen. Sie weiß schon, was sie machen muss. Und das nötige Talent bringt sie ja auch mit“, ist Greve von einer positiven Entwicklung der U 16-Landesauswahlspielerin überzeugt. Er bezog dabei auch die Eltern mit ein, „denn man darf ja auch nicht den Blick dafür verlieren, dass da auch noch die Schule ist“, sagt der Coach der Zehntklässlerin.

Anna-Lena Skeib gehört zu den Stammkräften der Zweiten. © Freese

Anna-Lena Skeib gehört zu den Stammkräften der Zweiten und strahlt vor allem mit ihren Distanzwürfen viel Gefahr aus. „Sie hat diese Werfermentalität und einen guten Touch“, sagt Greve und sieht sie als „klassische Zwei“. Sie war lange Zeit wegen einer Patella-Luxation inklusive Operation raus, trainiert aber ebenfalls schon bei der Ersten ab und zu mit – so wie es ihre Ausbildung zur Fitnesskauffrau zulässt.

„Die Eindrücke und Rückmeldungen, die ich auch aus dem Team kriege, sind gut“, hat sich Greve bei seiner Entscheidung auch Rückendeckung aus der Mannschaft geholt. Also stand der „Beförderung“ nichts im Wege. „Die Trikots für beide sind schon in Auftrag gegeben“, berichtet der Coach. „Und ich freue mich, wenn sich dann auch die Chance bietet, dass sie zum Einsatz kommen.“