Greve plant ohne Pakulat für Auswärtsauftritt gegen Grünberg

Von: Matthias Freese

Hannah Pakulat © Freese

Die Rechenspiele für die Hurricanes gibt es weiterhin. Das Team von Christian Greve kann zum einen noch abrutschen, zum anderen aber auch klettern.

Scheeßel – Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes als Tabellenvierter in die Play-offs gehen. Doch ein Abrutschen auf Platz fünf ist ebenso noch möglich wie ein Klettern auf Platz drei. Klarheit könnte das Wochenende bringen, wenn die Greve-Crew am Samstag (19 Uhr) bei den Bender Baskets Grünberg ran muss. Es ist gleichzeitig die einzige Mannschaft, die theoretisch noch an den Hurricanes vorbeiziehen könnte.

Dafür gibt es aber mehrere Bedingungen: Grünberg müsste den direkten Vergleich holen, also mit mehr als sieben Punkten Differenz gewinnen und dürfte sich in den restlichen Spielen keinen Ausrutscher mehr erlauben. Die Hurricanes müssten wiederum am letzten Spieltag gegen Schlusslicht TG Neuss verlieren. „Ich werde da nicht hektisch“, sagt Coach Christian Greve deshalb und erinnert daran, dass der VfL Bochum „nur einen Sieg“ vor seinem Team liegt. „Auch auf Platz drei können wir noch schielen“, zumal der direkte Vergleich für die Hurricanes sprechen würde.

In Grünberg „nicht immer die besten Ergebnisse erzielt“

Ganz schön viele Rechenspiele. Zunächst gilt die Konzentration dem Auftritt in Grünberg. „In deren Halle haben wir nicht immer die besten Ergebnisse erzielt“, weiß Greve. „Aber eigentlich ist es ein Team, das wir schlagen können.“ Im Hinspiel gelang das nach einer verkorksten ersten Hälfte und 17-Punkte-Rückstand mit 67:60. Damals unter anderem nicht dabei: Hannah Pakulat aufgrund einer Gehirnerschütterung. Auch für das Rückspiel wird die vor allem bei den Rebounds so wertvolle Stammkraft wohl fehlen. „Ich habe mit ihr vereinbart, dass sie aussetzen kann, denn sie hat ihre Erkältung verschleppt“, erklärt Greve.