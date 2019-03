Grenzerfahrungen

Besserung ist nicht in Sicht: Für den TuS Rotenburg scheint es in der Handball-Oberliga nur noch darum zu gehen, den Sieben-Punkte-Vorsprung vor den Abstiegsrängen ins Ziel zu retten. Der Spielplan meint es mit der kriselnden Wümme-Sieben jedoch nicht gerade gut. Fünf der sieben ausstehenden Partien steigen in fremder Halle – vier davon jetzt am Stück. In der momentanen Verfassung ist das Team von Trainer Nils Muche jeweils nur Außenseiter.

VON MATTHIAS FREESE

Rotenburg – Unmittelbar nach der 19:26-Heimpleite am Sonntagabend gegen die SG HC Bremen/Hastedt kam es noch zum Dreier-„Gipfel“ beim TuS Rotenburg. Schließlich steht die Zugehörigkeit zur Handball-Oberliga auf dem Spiel. Maximal drei Absteiger gibt es laut Ausschreibung – egal, was von oben runterkommt. Zusammen mit Trainer Nils Muche und Co-Trainer Maik Hoops beratschlagte Michael Polworth, Teammanager und zweiter Vorsitzender der Handball-Abteilung, also die Lage. „Wir werden die Sache seriös und mit ruhiger Hand analysieren, nichts übers Knie brechen und auch noch mit der Mannschaft sprechen“, erklärte Polworth danach.

Gleichzeitig verbannte er jegliche Spekulationen: „Wir vom Vorstand haben großes Vertrauen in unseren Trainer!“ Nils Muche hatte erst Ende des vergangenen Jahres frühzeitig verlängert, erlebt aber gerade die schwierigste Phase, seit er das Team 2015 in der Verbandsliga übernommen hatte. Statt öffentlich die große Keule herauszuholen, hatte sich der emotionsgeladene 49-Jährige nach dem Spiel am Sonntag zurückgenommen – ungewöhnlich für ihn.

Die Mannschaft musste sofort in die Kabine kommen, ist sich aber bewusst, dass sie die Situation verursacht hat: „Es fehlt einfach im Moment die Durchschlagskraft, den Schritt mehr für den Nebenmann zu machen. Wir müssen im Angriff mehr als Team und für den Nebenmann spielen“, teilte der ebenfalls außer Form spielende Goalgetter Lukas Misere mit. Polworth glaubt wiederum, dass die Mannschaft, da sie so schnell in die Oberliga vorgeprescht sei, „jetzt vielleicht auch an ihre Grenzen stößt. Außerdem wissen im zweiten Jahr die gegnerischen Trainer, wie sie ihre Jungs gegen uns einstellen müssen.“ Heißt: Vor allem die Gegenstöße verhindern und eine massive Deckung aufbieten. Auch der vermeintliche Vorteil des Backeverbots in Rotenburg ist längst kein Sieggarant mehr. Polworth hat sogar schon darüber nachgedacht, den in Achim wohnenden Mentalcoach Stefan Kloppe, einen früheren Handball-Nationalspieler, zu kontaktieren. Vor Selbstvertrauen strotzen die Rotenburger derzeit jedenfalls nicht.