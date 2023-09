Graf profitiert vom Leistungsdruck bei der SG Fintau

Von: Hendrik Denkmann

Sieben Treffer in vier Spielen: Florian Graf jagt seinen Torrekord und befindet sich auf einem guten Weg. © Freese

Der Fintau-Stürmer kämpft sich in die Startelf zurück, führt nun die Torjägerliste an und ist auch deshalb unser Spieler des Wochenendes.

Lauenbrück – An Florian Graf gibt es aktuell einfach kein Vorbeikommen. Nicht nur, weil der Stürmer der SG Fintau mit sieben Treffern aus vier Spielen – drei davon am Freitag gegen den TuS Tiste – in der Torjägerliste der 1. Fußball-Kreisklasse Süd oben steht. Mit seiner starken Quote und seiner Persönlichkeit ist der 30-Jährige auch maßgeblich daran beteiligt, dass seine seit dem Sommer existierende Spielgemeinschaft schnell zusammenfand und als ungeschlagener Tabellenführer die Liga dominiert.

Dass Graf sich auf einem guten Weg befindet, seine persönliche Tormarke (22 Treffer in der Saison 2022/2023) ein zweites Mal in Folge zu verbessern, freut ihn. Er sieht die Verantwortung dafür aber nicht allein bei sich: „Ich bin kein Stürmer, der sich hinten die Bälle selbst holt, durchläuft und dann trifft. Mir hilft da die gesamte Mannschaft. Das fängt hinten an. Unsere Verteidigung steht richtig gut und initiiert dann die Angriffe.“

Gemischter Kader als ein Erfolgsgrund

Insgesamt herrscht bei der SG Fintau eine gute Stimmung, wie Graf bestätigt. „Bei den Testspielen hat es noch etwas gedauert, bis wir uns aneinander gewöhnt haben. Der Vorteil bei uns ist aber, dass wir uns schon kannten. Damals hatten wir ja die Derbys“, sagt der Routinier und nennt weitere Gründe dafür, dass die erste Herren so schnell zueindnanderfand: „Jeder bringt etwas mit rein. Ich bin zum Beispiel der humorvolle Typ und versuche, die Jungs mit einem Witz und lockeren Spruch positiv zu pushen. Uns hilft es auch, dass aus jedem der drei Vereine Spieler im Kader stehen.“ Beim 5:0 gegen den TuS Tiste am Freitag standen zum Beispiel sechs Spieler des TuS Fintel, vier des TV Stemmen und einer des SV Lauenbrück in der Startelf. Das Trainer-Duo besteht zudem aus dem Lauenbrücker Jan Kruse und dem Stemmer Marcel Winkelmann.

Die Spielgemeinschaft bringt natürlich ebenso einen Wandel mit sich. „In den letzten Jahren wurde es immer schlimmer, genügend Spieler zusammenzubekommen. Das hat sich jetzt schlagartig geändert“, freut sich Graf und lobt das nun vorherrschende Leistungsprinzip: „Wer nicht zum Training kommt, sitzt erst mal auf der Bank. Gerade bei den Jüngeren wie Mazlum Kezer hat das in der Entwicklung sehr geholfen. Was er momentan zeigt, ist stark.“ Graf selbst bekam den neuen Druck auch zu spüren. „Wegen meines Drei-Schicht-Systems habe ich anfangs nicht jede Trainingseinheit mitgemacht und saß auf der Bank. Das war neu für mich und ich musste mich zurückkämpfen“, erzählt der Airbus-Angestellte, der auf dem Feld direkt wieder funktionierte. Seit nun drei Spielen trifft er mindestens jeweils zweimal.