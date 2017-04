Gräbnitz kommt auf Touren

Rotenburg - Von Matthias Freese. Für Dennis Gräbnitz war es ein Tanz auf der Rasierklinge – mehrfach drohte ihm im Spiel das frühzeitige Aus, am Ende avancierte die Leihgabe der Landesliga-Elf aber zum Matchwinner für die Reserve des Rotenburger SV. In der Bezirksliga-Partie gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck (4:2) erzielte der linke Flügelflitzer ein Tor selbst und bereitete die drei weiteren Treffer von Jelle Röben allesamt vor – zwei Mal holte er dabei einen Strafstoß heraus.

„Das war so ein Spiel, wie ich es liebe, in dem ich meine Schnelligkeit ausspielen konnte“, bekam Gräbnitz das Grinsen kaum mehr aus dem Gesicht und nahm einen Glückwunsch nach dem anderen entgegen. Gut eine Stunde lang war von ihm bis auf zwei Chancen kurz vor der Pause nur wenig zu sehen gewesen. Doch als es drauf ankam, zündete der 23-Jährige, der in der Winterpause vom Heeslinger SC aus der Oberliga kam, den Turbo.

Fast hätte er sich da aber schon vorzeitig verabschiedet gehabt. In der 56. Minute holte sich Gräbnitz wegen Meckerns Gelb ab – es folgte noch ein weiterer Disput mit Referee Christian Krahn (TSV Bienenbüttel) und eine ernsthafte Ermahnung. „Das sind die Emotionen. Ich hatte erst schon gedacht, er schmeißt mich runter“, gestand er.

Nach seinem abseitsverdächtigen Tor zum 1:1, als er einen Schuss von Cedrik Sackmann über die Linie drückte, dankte Interimstrainer Olaf Mattner sogar dem Assistenten, dass dieser nicht eingegriffen hatte. Später meinte der Coach zu Gräbnitz: „Wenn er die Fahne gehoben hätte, hätte ich dich runtergeholt.“ Der Torschütze selbst beteuerte aber: „Der Schuss wäre genau am Tor vorbeigerollt, deshalb habe ich ihn reingeschoben.“ Ein gutes Auge bewies Gräbnitz bei seinem Pass auf Jelle Röben – 2:2. Und seine Schnelligkeit wurde den Osterholzern schließlich zum Verhängnis – zwei Mal in nur vier Minuten war der Offensivspieler nur per Foul im Sechzehner zu stoppen.

Der Auftritt brachte neues Selbstvertrauen – die Reserve soll aber nur eine Durchgangsstation sein. „Auf die Erste baue ich alles“, sagt der Flügelläufer, der auch im Sturm spielen kann, aber zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Nun, so scheint es, startet er durch.