Goldene Choreo von Gerla & Müller beim Heimwettkampf

Gemeinsam mit der Gruppe des ATZ Nord sichern sich Annika Gerla (r.) und Charlotte Müller (hinten) Gold. © Freese

Rotenburgs Aerobicturnerinnen haben beim Heimwettkampf elf Medaillen bei 14 Starts gesammelt. Eine Akteurin konnte jedoch nicht mitwirken.

Rotenburg – Einzelchoreos, Hebefiguren und synchrone Elemente – mit dem Sparkassen-Cup zog all dies in die Pestalozzihalle ein. Dass die Aerobicturnerinnen des gastgebenden TuS Rotenburg es besonders beherrschten, zeigte ein Blick in die Bilanz. Elf Medaillen bei 14 Starts standen zu Buche. „Auch, wenn ein Heimwettkampf im Vorfeld immer viel Arbeit bedeutet, sind wir sehr froh, dass wir in diesem Jahr wieder einen ausrichten konnten“, fasste Abteilungsleiterin Maike Niederschulte zusammen.

Maike Niederschulte freut sich über die Ausbeute. © Freese

Eine schlechte Nachricht gab es im Vorfeld: Anna Falamov, die beim letzten Wettkampf in Eisenberg mit drei Medaillen glänzte, brach sich im Training den Fuß und fiel aus. „Das war ein Schock, als wir von der Diagnose erfuhren. Und gerade bei diesem Wettkampf sollten alle Sportlerinnen erstmals ihre neuen Einzel-Choreografien präsentieren“, berichtete Trainerin Alicia Koppe. So gingen ihre Teammitglieder im Aero-Master-Bereich ohne sie ins Rennen. In der Altersklasse zwölf bis 14 Jahre überzeugte Annika Gerla mit der Silbermedaille. Charlotte Müller platzierte sich als Vierte. Gemeinsam mit der Gruppe des Aerobicturn-Zentrums Nord turnte das Duo zu Gold. Platz vier gab es hier für Polina Krasnokutzka, Leni Künzel, Alexandra Wilzer, Beate Pinke und Mila-Malou Brancato. Für das Trio Wilzer/Pinke/Brancato sprang Bronze heraus. Mit einer Silbermedaille im Einzel und einer goldenen im Duo, in dem sie mit Sara Husse (MTV Wolfenbüttel), aber ohne Konkurrenz antrat, schloss Letizia Gerla bei den 15- bis 17-Jährigen den Wettkampf ab.

Freude über Bronze: Mila-Malou Brancato, Alexandra Wilzer und Beate Pinke (v.l.) bilden das erfolgreiche Trio. © Freese

Golden wurde es auch im Aero-Master-Wettkampf der Altersklasse neun bis elf Jahre. Das Trio um Lina Sarhaddar, Marie Heupel und Frida Lotte Lünsmann schaffte es mit großem Punktabstand auf Platz eins, ebenso wie die Gruppe mit Viktoria Klein, Sarah Sander, Giulia Richter und Hanna Tom. Ohne Konkurrenz traten Sarhaddar, Heupel, Lünsmann, Klein, Künzel und Krasnokutzka im Sechser- bis Zwölfer-Dance-Team an. Neu im Nachwuchsteam war Amelie Lahr. Wo verletzungsbedingt Zoë Behrend ausfiel, verstärkte sie das Dreier- bis Fünfer-Dance-Team bei den Zwölf- bis 14-Jährigen mit Giulia Richter, Hanna Tom und Sarah Sander. Mit nur 0,1 Punkten Vorsprung gewann das Quartett vor der zweiten Rotenburger Formation mit Svea Brammer, Hazel Brabänder, Isabella Dreier und Tessa Kraft.

Der etwas andere Blick: Eine Kamera fängt den Auftritt des Vierer- bis Fünfer-Teams des ATZ Nord ein. © Freese

Im Aero-Basic-Wettkampf legte Brammer einen zweiten Platz nach. Nur 0,15 Punkte trennten sie von Gold. Victoria Turcanu, Laila Omar und Amelia Dimitrova wurden bei den Neun- bis Elfjährigen Sechste. „Wir konnten selbstbewusste Auftritte sehen und eine Steigerung zu den Leistungen im letzten Wettkampf. Klar gibt es immer etwas zu verbessern, aber das ist zu Saisonbeginn völlig in Ordnung“, zog Koppe Bilanz.

Lautstarke Unterstützung: Trainer und Athletinnen feuern ihre Teamkolleginnen von außen an. © Freese