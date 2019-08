„Das ging von null auf hundert“

KREISLIGA-INTERVIEW Guido Bohatsch über seine rasante Entwicklung

+ Guido Bohatsch (r., hier im Pokalspiel gegen Rotenburgs Kay Slominski) hat sich längst in Westerholz etabliert. Foto: maf

Westerholz - Von Nicolas Tréboute. Eingewöhnungszeit? So etwas scheint Guido Bohatsch nicht zwingend zu benötigen. Zur Rückrunde der vergangenen Saison vom SV Lauenbrück aus der 2. Kreisklasse Süd gekommen, schlug der kantige Stürmer beim TuS Westerholz ein wie eine Granate. Mit 14 Toren in lediglich neun Partien trug er einen nicht unerheblichen Teil dazu bei, dass die Blau-Weißen mit einer rekordverdächtigen Saison (nur eine Niederlage) in die Kreisliga aufstiegen. Vor dem Spiel beim TSV Bülstedt/Vorwerk (Sonntag, 15 Uhr) sprachen wir mit dem 24-Jährigen über die Motive seines Wechsels, übertroffene Erwartungen und harmonierende Mitspieler.