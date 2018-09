Handballerinnen müssen in der neuen Saison auf Trau und Seiboth verzichten

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Ohne zwei Routiniers und die Toptorjägerin der vergangenen Saison wollen die Handballerinnen des TuS Rotenburg endlich den Aufstieg in die Landesliga schaffen. Am Sonntag (14.45 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Jens Miesner in der Landesklasse beim Tabellenführer ATSV Habenhausen los. Der Gegner hat bereits zwei Partien erfolgreich absolviert.

Das Miesner-Team wird sich in den ersten Wochen noch etwas finden müssen. Die langjährige Leistungsträgerin Dagmar Gieseke hat sich in der Sommerpause das Kreuzband gerissen und nun ihre Karriere beendet. Dieselbe Verletzung hat sich auch Annika Trau zugezogen. 75 Treffer hatte sie in der vergangenen Spielzeit erzielt. „Diese Saison fehlt sie aber wohl leider komplett. Das ist ein weiterer herber Verlust“, bedauert Miesner. Hinzu kommt, dass er auch noch langfristig auf Lina Seiboth verzichten muss. „Auch bei ihr steht eine Knie-OP an“, verrät der Coach.

Die großen Lücken, die durch die Ausfälle entstehen, soll ein neues Trio füllen. Als Linksaußen ist nun Detje Niemann dabei. Sie ist ebenso aus der A-Jugend des JH Wümme aufgerückt wie Rückraumspielerin Paula Cohrs. „Beiden muss man aber auch etwas Zeit gewähren, damit sie sich an den Damenbereich gewöhnen. Es wird nämlich deutlich härter zugehen als in der Jugend“, warnt Miesner. Patricia Tiedemann gibt dem Trainer nun etwas mehr Möglichkeiten in der Aufstellung. Sie kommt vom TuS Jahn Hollenstedt II aus der Regionsoberliga. „Sie ist Linkshänderin – das hilft mir enorm“, ist Miesner froh. Bisher hatte er lediglich Lisa Meinke als Linkshänderin in seiner Mannschaft.

Trotz der drei Verluste hat der Coach hohe Ziele. „Platz eins bis drei soll es werden. Am besten wäre natürlich endlich der Aufstieg.“