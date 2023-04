Gies rehabilitiert sich und rettet das 1:1 gegen Egestorf

Von: Matthias Freese

Der Rotenburger SV hat gegen Egestorf die Führung trotz Überzahl noch aus der Hand gegeben. Trainer Tim Ebersbach zog ein zwiegespaltenes Fazit.

Rotenburg – Der Frust überwog bei den Spielern. Bei Oliver Warnke besonders. Der Innenverteidiger des Rotenburger SV stapfte Richtung Tribüne vom Feld, da kehrte er um, weil das Kommando des Trainers kam: „Jungs, kommt ran“, rief Tim Ebersbach. „Was mir gefällt: Das ihr euch ärgert!“, begann er seine Ansprache, hob den Zeigefinger und versuchte, das Remis gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder einzuordnen: „Der Punkt gegen den Tabellendritten wird uns guttun.“ Kein Grund also, die Köpfe nach dem 1:1 (1:0) hängenzulassen, auch wenn die Rotenburger auf eigenem Platz in Überzahl eine 1:0-Führung herschenkten. Letztlich verhinderte Keeper Jeroen Gies mit einem gehaltenen Strafstoß gegen Dominik Behnsen (82.) die Niederlage.

Der nach der Saison zum Heeslinger SC wechselnde Schlussmann parierte bereits seinen zweiten Elfmeter in dieser Saison, wofür ihm besonders Yannick Chwolka dankbar sein dürfte, denn er hatte den Strafstoß nach einem Foul gegen Behnsen verursacht. Gies wiederum rehabilitierte sich mit seiner Glanztat, denn er war nicht ganz unschuldig am Ausgleich gewesen. Nach einer Ecke blieb er auf der Linie, statt rauszukommen, während Lorenzo Paldino mit seinem hohen Bein unbedrängt den Ball reinspitzelte (68.). „Der Ball wirkte schon nah am Tor“, fand auch Ebersbach und wusste: „Dieses 1:1 aus dem Nichts hat uns nicht behagt.“ Weil es die Platzherren vor 150 Zuschauern völlig aus dem Rhythmus brachte und die Gäste aus Barsinghausen spürbar Oberwasser bekamen.

Und dass, obgleich sie zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt waren, nachdem sich Karsan Doski mit einem überflüssigen Foul an Yannick Chwolka Gelb-Rot eingehandelt hatte. Für Schiedsrichter Sören Steeg (TSG Nordholz/34) war es übrigens das 100. und letzte Oberligaspiel seiner Karriere. Mit der Überzahl wussten die Rotenburger wenig bis nichts anzufangen. In einer chancenarmen Partie hatten sie dabei in der ersten Hälfte noch die besseren Möglichkeiten besessen und waren deshalb nicht unverdient durch Joel Schallschmidt nach einem Doppelpass mit Stefan Denker in Führung gegangen (40.). „Das Tor macht er geil“, fand sein Trainer und schob hinterher: „Damit rettet er auch seine Leistung.“

Es blieb einer der wenigen Lichtblicke der Offensive, in der überraschend Arthur Bossert von Beginn an als Spitze auflief. Große Durchschlagskraft entwickelte der RSV jedenfalls nicht, wenngleich Bossert und Denker mit einer Doppelchance nach starker Vorarbeit von Björn Hakansson schon zuvor die Führung hätten erzielen können (33.). Hinten wirkten die Wümmestädter um den souverän auftretenenden Abwehrchef Warnke dafür sehr gefestigt, erst in der Schlussminute der ersten Halbzeit kam der lange Zeit als Titelanwärter gehandelte Ex-Regionalligist zu seinem ersten gefährlichen Abschluss durch Elias Beck.

„In der zweiten Halbzeit sind wir zu wild gewesen. Egestorf hat es clever gemacht und in Unterzahl auf Standards und durch viele Fouls von uns auf Freistöße gesetzt. Wir hatten dann eine schlechte Zweikampfquote“, analysierte Ebersbach. Er habe nachher kein gutes Gefühl mehr gehabt, auch weil seine Mannen kaum noch Freistöße herausholen konnten, räumte der Coach ein. Die Einwechslungen brachten ebenfalls keine spürbare Besserung. Erst nach dem gehaltenen Strafstoß fing sich das Team wieder und brachte den Punkt zumindest ins Ziel.

So fiel das Fazit des Trainers letztlich zwiegespalten aus: „Der Anspruch der Jungs in allen Ehren, aber Egestorf wirkte reifer in der zweiten Halbzeit. Sie wussten genau, was sie tun können, um das Spiel in Unterzahl noch zu kippen. Und bei uns kam vorne jeder Ball zurück“, meinte Ebersbach, erkannte jedoch auch, dass sein Team gegen den Tabellendritten wie bereits im Hinspiel einen nicht einkalkulierten Zähler für den Klassenerhalt mitgenommen hatte.