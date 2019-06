„Es gibt da keinen Rückzieher“

Geschafft: Die SG Nartum/Horstedt darf sich in der kommenden Serie in der Landesliga versuchen. Foto: Freese

Horstedt - Von Iris Schmökel. Noch am vergangenen Wochenende sah es für die Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Nartum/Horstedt so aus, als ob sie am Pfingstmontag als Tabellenzweiter in der Aufstiegsrelegation gegen den SV Eintracht Lüneburg II antreten müssten. Diese ist nun abgesagt worden, sodass beide Teams in die Landesliga aufsteigen. Da es aus der Oberliga keinen Absteiger aus dem Verband in die Landesliga gibt (wir berichteten), wird die Sollzahl von zwölf Teams auf diese Weise erreicht. Wir sprachen mit Coach Stephan Hartwig über das Gefühl des plötzlichen Glücks, sein Fazit nach vier Jahren mit seiner Elf sowie seine Entscheidung, die Mannschaft nach vier Jahren zu verlassen, um in der kommenden Saison die Herren der SG Horstedt/Mulmshorn zu trainieren.

Wie haben Sie davon erfahren, dass es ohne Relegation hochgeht? Wie groß war die Freude?

Wir haben das nur über den E-Mail-Verteiler erfahren und dann ging die Nachricht weiter in die WhatsApp-Gruppe. Bis zum 6. Juni war aber noch Stichtag zum Meldeschluss – bis dahin hätte es unter Umständen doch noch eine Relegation geben können, die wir auch gerne gespielt hätten. Bis jetzt war die Freude aufgrund der Unsicherheit also noch eher verhalten. Es ist recht ruhig im Chat.

Hatten Sie vor der Saison mit dem Aufstieg gerechnet?

Mein Saisonziel war es eigentlich, am Ende der Serie zumindest den fünften Platz zu erreichen – wie in der Vorsaison auch schon. Meine Kapitänin Janne Rosebrock hat sogar den dritten Platz angestrebt. Jetzt haben wir beide unser Saisonziel übertroffen.

Wie sieht ihre Rückschau auf die Serie und die letzten Jahre als Trainer der SG Nartum/Horstedt aus?

Ich habe die Mannschaft vier Jahre trainiert und in dieser Zeit zwei Aufstiege geschafft. In meinem ersten Jahr wurden wir Kreisliga-Meister und jetzt geht es hoch in die Landesliga. Ich war und bin natürlich hochzufrieden und stolz darauf, was wir gemeinsam gemeistert haben. Und man muss ja auch beachten, dass bis auf Laura Leandro-Moreira und Nadine Lohmann alle Spielerinnen in der eigenen Jugend ausgebildet wurden und wir die Erfolge somit nur mit dem eigenen Nachwuchs geschafft haben.

Sie werden die Mannschaft aber nicht mehr mit in die Landesliga begleiten. Stattdessen übernehmen Sie das Herren-Team der SG Horstedt/Mulmshorn, das in die 2. Kreisklasse abgestiegen ist.

Das ist richtig. Ich werde den Weg nicht mitgehen. Meine Entscheidung hatte ich bereits in der Winterpause getroffen, aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht kommuniziert.

Hätten Sie im Nachhinein anders gehandelt?

Ja, das ist schon etwas kurios. Vor einigen Monaten hatte ich noch nicht damit gerechnet, dass wir mit den Frauen aufsteigen. Ebenso wenig damit, dass die Herren absteigen. Dann hätte ich mich wohl anders entschieden. Ich bin aber ein Mensch, der prinzipiell zu seinem Wort steht. Somit gibt es da keinen Rückzieher. Natürlich hätte ich die Mannschaft gerne auch in die Landesliga begleitet, wenn ich es da schon hundertprozentig gewusst hätte. Ich bin aber kein Erfolgstrainer. Nun ist es auch gut so, wie es ist. Ich habe mich so entschieden und dabei bleibt es.

Werden Sie trotzdem mit der Mannschaft in Kontakt bleiben und das ein oder andere Spiel mitverfolgen? Die Trennung erfolgte schließlich im Guten.

Das ist auf jeden Fall so. Ich hoffe und glaube, dass ich im Guten gehe. Bei der Verabschiedung habe ich jedenfalls ein positives Feedback empfangen (lacht). Und natürlich bleibe ich am Ball. Wir sehen uns an den Trainingsabenden. Und bezüglich des Spielbetriebs bin ich ja ein Verfechter davon, dass die Heimspiele der Frauen und Herren hintereinander ausgetragen werden. Das ist auch für die Zuschauer gut. Die Mädels verfolgen ebenfalls oftmals die Spiele der Herren und umgekehrt. Da werde ich auch gerne dabei sein, dann eben nur in einer anderen Funktion.

Wie geht es mit der Mannschaft weiter? Gibt es personelle Veränderungen?

Das Traineramt wird Mike Dirks übernehmen, der bis vor einigen Wochen noch die Kreisliga-Frauen des TV Sottrum trainiert hat. Und einen festen Neuzugang haben wir auch schon. Jenny Krüger kommt vom Bremer Verbandsligisten FC Borgfeld zu uns. (Krüger ist Mannschaftsführerin des Tabellenvierten, Anm. d. Red.).

Haben Sie den Wechsel noch eingefädelt oder bringt der neue Trainer die Spielerin mit?

Das habe ich noch gemacht, bis Montag habe ich ja noch Vertrag (lacht). Und an zwei bis drei Spielerinnen bin ich auch noch dran. Uns ist sehr wohl bewusst, dass sich die Mannschaft schon noch weiter verstärken muss, um in der Landesliga bestehen zu können.

Wie schätzen Sie insgesamt die Chancen für die SG Nartum/Horstedt in der Landesliga ein?

Das wird natürlich nicht leicht. Ich denke aber, dass wir da ganz gut mithalten können. In den Testspielen sind wir auch schon immer mal wieder auf höherklassige Gegner getroffen und haben dabei ganz gut ausgesehen.

Wie groß ist die Freude nun nach dem endgültigen Aufstieg? Wird es jetzt noch eine richtige Feier geben?

Die Stimmung nach dem letzten Spieltag war eigentlich noch nicht so gut. Das Spiel gegen Wohnste endete 2:2 und wir dachten damals, dass es zur Meisterschaft und damit dem direkten Aufstieg nicht reichen würde. Daher war die Freude doch etwas gedämpft. Jetzt hoffe ich aber, dass wir uns noch einmal mit einer tollen Abschlussfeier belohnen. Und die Mannschaft freut sich natürlich total, dass es jetzt hochgeht in die Landesliga. Wenn sie es jetzt in dieser Phase nicht probiert, da mitzuspielen, wann dann? Die Erfahrung sollen die Spielerinnen unbedingt machen.