Es geht nur um Peanuts

Der HSV nutzte die Sportanlage in der Ahe in der vergangenen Saison zwei Mal, um sich auf den Abstiegskampf der Bundesliga vorzubereiten. Daran hat die Stadt Rotenburg aber kaum Geld verdient.

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Langsam gehen die Vorbereitungen für das Trainingslager der Fußballer von West Ham United auf der Sportanlage in der Rotenburger Ahe los. „Am Mittwoch kommen schon einmal Verantwortliche des Vereins und gucken sich den Platz an“, sagt Thomas Patzwald, einer der Platzwärte auf der Anlage. Am 24. Juli kommt der englische Premier-Ligist an. Zuvor ist aber wieder der Hamburger SV zu Gast und bereitet sich vom 9. bis 13. Juli auf die neue Bundesliga-Saison vor.

Rotenburg ist auf dem Weg, das neue „Fußball-Mekka“ zu werden. Doch verdient die Stadt an den Trainingslagern? „Nicht viel. Das ist fast nicht der Rede wert“, sagt Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Dabei würde der Stadt aufgrund der Nutzung ihrer Sportanlage normalerweise eine Miete oder Entschädigung zustehen. „Wir haben bisher fast komplett darauf verzichtet. Beim HSV haben wir uns per Handschlag darauf geeinigt, dass sie eine Spende für den Jugendfußball abgeben“, so Weber. „Dabei reden wir nicht von 10.000 Euro, sondern von ein paar hundert. Also Peanuts.“

Die wachsende Beliebtheit der Kreisstadt im Profifußball hat auch den Bürgermeister etwas überrascht. „Wir haben noch gar keine Satzung, die die Vermietung des Platzes regelt“, verrät er. Nun hört sich der Bürgermeister in Malente und Barsinghausen um, damit demnächst eine feste Regelung in Kraft tritt. „Bisher brauchten wir das ja gar nicht“, sagt Weber schmunzelnd. Im Vordergrund steht für ihn, dass die Kosten für den höheren Aufwand, Personal, Reinigung und eventuelle Schäden aufgebracht werden.

Werbeeffekt steht im Vordergrund

Dass viel Geld in die Kassen der Stadt gespült wird, damit rechnet Weber nicht, ihm geht es vielmehr um etwas anderes. „Die Besuche der Vereine sind eine großartige Werbung und eine Wirtschaftsförderung für die Stadt“, führt der Politiker an, der kürzlich beim Städtetreffen in Rothenburg ob der Tauber immer wieder auf die prominenten Gäste angesprochen wurde. „Das zeigt doch , welche Strahlkraft die Besuche hatten.“

Das einzige Problem, das bei der erhöhten Nutzung der Sportanlage entstehen könnte, ist der Zustand des Rasens. „Bei gutem Wetter kann aber eigentlich nichts passieren“, meint Andre Schmitz, sportlicher Leiter des Rotenburger SV. Er findet die volle Belegung des Platzes auch nicht schlimm. „Es macht uns vielmehr stolz, dass solche Mannschaften zu uns kommen.“ In Rücksprache mit dem RSV und dem JFV Rotenburg, die beiden Vereine, die die Plätze hauptsächlich für sich nutzen, hat Weber schließlich grünes Licht für die Trainingslager des HSV und von West Ham United in der eigentlich fußballfreien Zeit gegeben, in der sich der Rasen normalerweise von den Strapazen der Spielzeit erholen kann. „Die Belastung im Juli können wir dem Rasen noch zumuten, mehr aber dann auch nicht“, sagt der Bürgermeister.