3:0 gegen Walsrode – Auszeit für Oberbörsch

Rotenburg - Es bleibt dabei: In den Testspielen ist der Rotenburger SV in diesem Winter nicht zu bezwingen. Der Fußball-Landesligist bezwang in Lünzen den Bezirksligisten Germania Walsrode nach Toren von Dennis Gräbnitz, Mirko Peter und Toni Fahrner mit 3:0 (1:0).

Der RSV trat in dieser Partie ohne die angeschlagenen beziehungsweise verhinderten Leistungsträger Tim Ebersbach, David Airich, Tobias Kirschke und Timo Kanigowski an. Auch Jannis Oberbörsch gehörte dem Kader nicht an und wird auch zunächst nicht dazustoßen. „Ich muss wegen meines Studiums vorerst ein paar Wochen kürzertreten. Ich kann aktuell nicht trainieren, wenn ich wieder einsteige, werde ich aber in der Zweiten ein paar Spiele machen, um wieder ranzukommen. Geplant ist aber schon, dass ich danach wieder zur Ersten gehöre“, erklärt der Offensivspieler. Und RSV-Coach Andre Schmitz meint: „Wenn er dann wieder in Form ist und besser ist als die, die ich habe, wäre ich ja ein schlechter Trainer, wenn ich ihn in der Reserve lassen würde.“

Schmitz wird dadurch eine anstehende Entscheidung abgenommen, denn er will seinen Kader in den nächsten Tagen auf 23 Spieler reduzieren. Und das ist gar nicht mal so einfach. „Wir sind von der Leistungsdichte enger beisammen gerückt. Jeder, der dabei ist, ist mehr als eine Alternative“, hat er nach den zahlreichen Nachverpflichtungen und der bisherigen Vorbereitung festgestellt.

Das zeigte sich auch gegen Walsrode. In der Pause wechselte Schmitz acht Spieler aus, ohne dass ein Bruch entstand. Lediglich Patrick Klee blieb vom mitgereisten Personal 90 Minuten auf der Bank. Vorne testete Schmitz dafür eine Halbzeit lang auch den etatmäßigen Innenverteidiger Jannis Niestädt. Das 1:0 erzielte Dennis Gräbnitz nach Pass von Klejdi Jazaj (28.). Der Albaner darf übrigens erst ab 3. März für Punktspiele eingesetzt werden. „Aber wir prüfen jetzt, ob es nicht früher schon möglich ist, das liegt jetzt am albanischen Verband“, erklärt Schmitz.

Nach der Pause erhöhte der als Sechser aufgebotene Mirko Peter nach einer Vorlage von Yannik Malende (54.), ehe Toni Fahrner nach Vorarbeit von Andreas Kiel und Malende noch das 3:0 markierte (68.).

Der nächste Test steht für den RSV Sonnabend an – um 15 Uhr geht es auf dem Kunstrasen in Bremen-Hemelingen gegen Bezirksligist VSK Osterholz-Scharmbeck. maf