Gegen sexualisierte Gewalt: Kreissportbund Rotenburg ist Vorreiter

Großer Moment: Jeroen Eversen (l.) von der Sportjugend Niedersachsen zeichnet den Kreissportbund aus. Amadeus Schwone (2.v.l.) von der Sportjugend Rotenburg, Jörn Leiding, KSB-Vorsitzender, und Klaudia Kisselt vom Verein Wildwasser freuen sich darüber. © Kreissportbund

Der Kreissportbund hat eine Auszeichnung für seine Arbeit gegen sexualisierte Gewalt im Sport erhalten. Zwei Vereine bekamen den Integrationspreis.

Heeslingen – Als erster Kreissportbund in Niedersachsen hat der KSB Rotenburg nach durchlaufenem Beratungsprozess und Erarbeitung eines Schutzkonzeptes von der Sportjugend Niedersachsen die Auszeichnung „Verein(t) gegen sexualisierte Gewalt im Sport – ausgezeichnet!“ erhalten. Überreicht wurde diese während eines Forums in Heeslingen von Jeroen Eversen, Vorstandsmitglied der Sportjugend Niedersachsen.

Das gab der KSB Rotenburg in einer Pressemitteilung bekannt. Die Auszeichnung umfasst eine Plakette und einen Geldbetrag in Höhe von 1 000 Euro für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Beim Beratungsprozess und der Erarbeitung des Schutzkonzeptes unterstützten den KSB die Sportjugend Rotenburg und der Verein Wildwasser aus Rotenburg.

Scheeßeler bringen Flüchtlingen den Tennisport nahe

Es war aber nur einer von mehreren Tagesordnungspunkten des ersten KSB-Forums. Erstmals wurden auch Mitgliedsvereine des Kreissportbundes Rotenburg mit dem Vereinspreis Integration und Soziales ausgezeichnet. In der Kategorie bis 300 Mitgliedern erhielt diese Ehrung der Tennis-Club Blau-Weiß Scheeßel, in der Kategorie mit mehr als 500 Mitgliedern der VfL Sittensen. Keine Bewerber hatte es in der Kategorie dazwischen gegeben.

Dem TC Blau-Weiß Scheeßel war Integrationsarbeit in den letzten Jahren „ein großes Anliegen und so bemühte man sich, auch speziell den Flüchtlingen den Tennissport nahe zu bringen, indem man eigene Kurse für diese Teilnehmer angeboten hat“, teilte der KSB mit.

Breites Kursangebot in Sittensen

Über den VfL Sittensen schrieb der KSB: „Integrationsarbeit steht in diesem Verein an erster Stelle“ – und so gibt es im Angebot unter anderem die Kurse „Schwimmen mit Muslima“, „Mama lernt Deutsch“, „Fahrradtraining“ sowie die Unterstützung geflüchteter Familien.