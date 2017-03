Rot gegen Mirko Peter trübt Freude

Rotenburg - Von Matthias Freese. Mitgefangen, mitgehangen: Als sich die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV nach dem Abpfiff im Kreis versammelten, um das Vereinslied anzustimmen, da konnte sich auch Andre Schmitz nicht davor drücken. „Zum Singen ist mir eigentlich gar nicht zumute“, gestand der Coach kurz danach. Zu sehr ärgerte er sich über die Leistung in der zweiten Halbzeit, in der seine Elf fast noch den so überlebenswichtigen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den TV Meckelfeld verspielt hätte.

Der neue RSV – er wusste die rund 160 neugierigen Zuschauer im Ahe-Stadion eine Halbzeit lang mit erfrischendem Offensivfußball zu begeistern. „Da wollen wir ja hin, wir müssen uns nur einfach noch mehr belohnen“, kommentierte Schmitz das Angriffsfeuerwerk mit sage und schreibe 14 hochkarätigen Chancen. Nach dem Rückstand aus der 21. Minute durch Marius Wilms erhöhte der RSV immer mehr den Druck, die Abwehr der Gäste geriet zunehmend ins Schwimmen. Toni Fahrner und Atilla Iscan mit ihrer Schnelligkeit und vor allem David Airich mit seiner Ballbehauptung und Lufthoheit waren ständige Unruheherde. Airich gelang mit einem feinen Heber aus rund 16 Metern über den herausstürmenden Keeper Felix Kirchhoff auch der Ausgleich (31.). Nur zwei Minuten später wurde der Neuzugang dann von Philipp Dechow gefoult – den fälligen Strafstoß verwandelte Andreas Kiel zum 2:1. Und bereits in der 41. Minute erhöhte Iscan per Zaubertor mit dem Außenrist in den Winkel auf 3:1, nachdem sowohl er als auch Patrick Peter kurz zuvor noch den Pfosten getroffen hatten. Meckelfeld war damit gut bedient, zumal Referee Jonas Behrens (TSV Lamstedt) nach einem Klammergriff von Dechow gegen Sercan Durmaz durchaus erneut auf den Punkt hätte zeigen können (45.).

Doch in der zweiten Hälfte stockte das Angriffsspiel plötzlich. Und auch die Abwehr offenbarte wieder die eine oder andere Schwäche – insbesondere in der 64. Minute, als alle einschließlich Keeper Henner Lohmann auf den Abseitspfiff warteten, sogar abbrachen und Yasar Sahin einen Querpass von Emmanuel Stöver ungestört zum 2:3 einschob. „Das war unnötig, dass wir es so spannend gemacht haben“, fand Schmitz.

Zumal es noch mal richtig kribbelig wurde. Vor allem, nachdem Schiedsrichter Behrens ein Foulspiel von Mirko Peter an Stöver überzogen mit Rot bestrafte (80.), die Rudelbildung, die Meckelfelds schubsender und meckernder Silko Frärks in dieser Situation auslöste, jedoch ignorierte. „Ein Foul war es absolut, aber doch nicht Rot“, meinte Mirko Peter, der nun mindestens zwei Wochen zuschauen muss. „Wenn da zehn Leute Rot fordern, ist doch klar, dass der Schiedsrichter so reagiert“, meinte Coach Schmitz, der nun auf der Sechser-Position umbauen muss. „Für uns ist das schade, denn Mirko war ja gerade gut drauf.“

Auch Meckelfeld ging nicht mit elf Leuten vom Platz – in der sechsminütigen Nachspielzeit holte sich Lukas Rademaker noch Gelb-Rot ab (90.+4). Doch selbst danach war der erste Heimsieg nach mehr als vier Monaten nicht endgültig eingetütet. Erst als Keeper Lohmann mit seiner besten Tat an diesem Tag den Schuss des frei vor ihm abschließenden Marius Wilms parierte, durfte der Tabellen-14. aufatmen. Und „Rotsünder“ Mirko Peter meinte: „Wenigstens der Einsatz hat gestimmt, das war das Mittel für den Erfolg.“