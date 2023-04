Gegen Bremen ist für Sottrum bei der Prellball-DM Endstation

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Für Karoline Hunold, Leonie Heinze (am Ball) und Co. reicht es nicht für das Podest. © Ehlert

Sottrums Prellballerinnen haben bei der Deutschen Meisterschaft den vierten Platz belegt, während die Herren sich beim Debüt mehr erhofften.

Sottrum – In ihrer Instagram-Story haben die Prellballer des TV Sottrum die Finaltage um die Deutsche Meisterschaft begleitet. Dort hieß es unter anderem auch: „Mit einem Punkt in der letzten Sekunde den Sieg geholt!! Halbfinale wir kommen!!!“ In diesem unterlagen die Frauen jedoch dem späteren Titelträger SV Werder Bremen. Das Finale erreichte Kooperationspartner MTV Wohnste hingegen erstmals. Bei ihrem DM-Debüt landeten die Herren von der Wieste in Ludwigshafen auf Platz acht.

Die Vorrunde hatten Anneke Schulz, Leonie Heinze, Juliane Meyer, Annika Freymuth und Karoline Hunold noch als Gruppenzweite hinter dem MTV Eiche Schönebeck abgeschlossen. Gegen den zweiten Vertreter der Bundesliga Nord setzte es die einzige Niederlage – 26:28. Vier Siege standen dieser gegenüber: Ein 36:26 gegen den TV Winterhagen, 34:25 gegen den TV Frisch Auf Altenbochum, 41:24 gegen den TV Rieschweiler und 40:25 gegen den SV Weiler. „Es war deutlich, dass die beiden Nord-Mannschaften die Gruppe dominiert haben“, meinte Trainer Volker Heinze. Nicht groß anders sah es in der Parallelgruppe mit Bremen und Wohnste aus. Hier mischte noch der TB Essen-Altendorf mit. Wohnste – neben Thea Heppner-Wiese und Ann-Kathrin Heppner mit den Sottrumerinnen Alina Trompeter, Alena Fitschen und Jennifer Rothfischer angetreten – wurde Zweiter und zog in die K.-o.-Phase ein. Dort ging es über ein 35:20 gegen Altenbochum und ein 30:23 gegen Schönebeck ins Finale. Mit 32:23 hieß der Sieger jedoch Werder Bremen. „Erstmals, dass Wohnste auf dem Treppchen war. Sie waren sonst Dauervierter. Zum ersten Mal sind sie damit auch vor uns“, berichtete Heinze. Mit seinen Frauen, die im Viertelfinale noch Essen-Altendorf mit 26:25 geschlagen hatten, verpasste er das Endspiel aufgrund einer 28:38-Niederlage gegen Bremen. Im Spiel um Platz drei gingen sie gegen Schönebeck erneut leer aus – 24:26. „Die Mädels von Eiche waren ein Stück frischer“, so Heinze.

Mit nervösem Beginn: Sottrums Herren Anatoli Schmidt, Genrich Schmidt, David Voss, Trainer Ralf Müller, Torben Peters und Felix Schmidt (v.l.) platzieren sich bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft als Achter. © Ehlert

Bei den von Ralf Müller trainierten Herren habe er zunächst eine „Nervosität“ ausgemacht. „In den ersten zwei, drei Spielen waren sie deshalb noch nicht richtig da“, erklärte Heinze das 21:26 gegen die SG Bremen-Ost, 25:36 gegen den TV 1880 Huchenfeld und 26:29 gegen Altenbochum. Den einzigen Gruppensieg feierten Anatoli Schmidt, Genrich Schmidt, Torben Peters, David Voß und Felix Schmidt bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft mit dem 31:29 gegen den SV Weiler. Darauf setzte es noch ein 26:30 gegen den TuS Meinerzhagen. „Die Männer hatten sich mehr erhofft“, meinte Heinze. Als Fünftplatzierte trafen sie in der K.-o.-Runde auf den MTV Jahn Schladen (32:25) und die TSG Valbert (30:24). Der Kampf um Platz sieben endete erst mit dem entscheidenden Duell gegen den SV Weiler (28:31). „Wenn sie zur Ruhe gekommen sind, können sie stolz auf ihre Leistung sein“, befand Abteilungsleiter Volker Heinze.