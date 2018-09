„Gedacht, wir können locker spielen“

Siwan Bezek und sein TV Hassendorf sind in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd überraschend Vorletzter. - Foto: Woelki

Vo Vincent Wuttke

Hassendorf - Der TV Hassendorf steckt gleich in der Anfangsphase der Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd im Formtief fest. Beim TuS Westerholz gab es sogar nun eine 1:8-Klatsche für den Vorletzten. Dabei ist der Vorjahresdritte als einer der Favoriten ins Rennen gegangen. Der 27-jährige Torjäger Siwan Bezek glaubt aber an die schnelle Wende bei seinem Team.

Haben Sie die Pleite vom Wochenende bereits verdaut?

Siwan Bezek: Ich finde es gut, dass wir erstmal spielfrei haben. Dann haben wir die Niederlage beim nächsten Spiel gegen den FC Walsede vielleicht schon etwas vergessen.

Wieso ist Ihr Aufstiegsaspirant so schlecht gestartet?

Bezek: Ich weiß es nicht genau. Der schlechte Start ist für uns alle ziemlich überraschend, weil die Vorbereitung sehr gut war. Wir haben bisher fast immer das Spiel gemacht und hatten viele Chancen. Wir hätten deutlich mehr Tore machen müssen.

Trainer Ali Lohmann hat die 3:4-Niederlage bei der SG Horstedt/Mulmshorn und das 1:8 aufgrund eines Urlaubs zuletzt verpasst. War das Team vielleicht zu entspannt?

Bezek: Wir haben wohl gedacht, dass wir locker spielen können. Es ist gut, dass Ali jetzt wieder da ist. Er ist durchaus streng und das brauchen wir.

Mit Martin Janot, Samet Ögütcen und Christian Hennings sind im Sommer drei Stammspieler gegangen. Sind die Verluste nicht zu kompensieren?

Bezek: Eigentlich kann es daran nicht liegen. Wir haben trotzdem noch viele gute Jungs und eine starke Mannschaft. Man merkt aber vielleicht, dass vorne so einer wie Christian fehlt.

Haben Sie die Ansprüche schon heruntergeschraubt oder wie lauten die Ziele?

Bezek: Ich sehe uns trotzdem unter den besten fünf Teams. Ich bin mir sicher, dass wir die Kurve schnell bekommen. Wir wollen noch oben mitreden. Es waren ja zum Glück erst vier Spiele und wir haben noch viel Zeit.

Und wie nutzt das Team das spielfreie Wochenende? Gibt es ein zusätzliches Training?

Bezek: Wir sind alle gemeinsam beim Erntefest in Hassendorf. Dadurch rücken wir vielleicht enger zusammen. Das müssen wir jetzt auch.