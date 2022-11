Geburtstagskind Moderau belohnt sich mit Tor und Vorlage

Von: Hendrik Denkmann

Janno Hornig (r.) und Omke Brase trafen im Kreispokal mehrfach aufeinander. Unter anderem brachte der Unterstedter Wilstedts Dreh- und Angelpunkt vor dem 1:1 im Strafraum zu Fall. Sebastian Michaelis (nicht im Bild) verwandelte. © Freese

Die SG Unterstedt hat sich in die nächste Runde des Kreispokals gezittert. Beim klassentieferen MTV Wilstedt gelang der entscheidende Treffer erst spät.

Unterstedt – Wer dachte, dass die SG Unterstedt beim klassentieferen MTV Wilstedt aus der Nordstaffel leichtes Spiel haben würde, sah sich getäuscht. Der Primus der Fußball-Kreisliga tat sich in der zweiten Runde des Kreispokals schwer und mühte sich zum 2:1 (1:1)-Sieg. „Wir haben das auf Biegen und Brechen gewonnen“, bestätigte Trainer Fabian Knappik.

Den größten Anteil daran hatte Daniel Moderau. „Er hat sich mit einem Tor und einer Vorlage zum Geburtstag belohnt“, lobte Knappik den jetzt 25-jährigen Zehner, der bereits nach zwei Minuten eine Ecke von Jan Friesen einköpfte. „Danach haben wir es schleifen lassen und Wilstedt ins Spiel kommen lassen“, ärgerte sich Unterstedts Coach, dessen Team zu keiner nennenswerten Möglichkeit mehr bis zur Pause kam. Wilstedt wiederum bereitete dem Kreisligisten zunehmend Probleme. Besonders Kapitän Bent-Niklas Otten und Omke Brase, der früher für den Heeslinger SC und die FSV Hesedorf/Nartum aufgelaufen war, waren bei Wilstedt Dreh- und Angelpunkte in der Zentrale. So war es auch Brase, der vor dem 1:1 im Strafraum von Unterstedts Janno Hornig gefoult wurde. Sebastian Michaelis trat daraufhin an und verwandelte (39.).

Theo Kettenburg bringt mehr Struktur ins Spiel

„Die zweite Halbzeit war dann ein anderes Spiel. Wilstedt stand deutlich tiefer – teils mit sieben auf der letzten Reihe“, berichtete Knappik und fügte an: „Wir haben den Ball dadurch deutlich besser laufen lassen.“ Zählbares folgte daraus zunächst nicht, sodass Knappik und Trainerkollege Patrick Werna Innenverteidiger Theo Kettenburg 20 Minuten vor Schluss in die Zentrale vorzogen. „Er hat dem Spiel noch mal mehr Struktur gegeben“, fand Knappik. Die taktische Maßnahme wirkte in der Tat. Erst verpasste der eingewechselte Leon Linke die erneute Führung (75.), in der 89. Minute war es dann Moderau, dessen von der Mauer abgefälschter Freistoß den Weg ins Tor zum 2:1 fand (89.). Die Freude über das Weiterkommen war Untersteds Trainer anzumerken: „Wenn du Hesedorf/Nartum in der ersten Runde schlägst, heißt das schon was. Wilstedt spielt in der 1. Kreisklasse auch eine gute Rolle. Das ist eine wirklich starke Mannschaft“, erkannte Knappik an.