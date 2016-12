Für Gatzemann läuft es richtig gut

Lokalmatador bei Sottrumer Schachturnier auf Siegkurs

+ © Freese Einen wichtigen Erfolg fuhr Sottrums Lokalmatador Robert Gatzemann (rechts) in der dritten Runde der Jahresschluss-Open gegen den vereinslosen Stefan Helbron ein. © Freese

Sottrum - Von Matthias Freese. Wenn der Kopf vor geistiger Anstrengung rauchen könnte – er hätte es schon am Auftakttag der Jahresschluss-Open des SC Sottrum bei so manchem Schachspieler getan. 72 Strategen starteten bei der mittlerweile 24. Auflage – in der Spitzengruppe (ab DWZ 1 900) liegt nach sechs gespielten Runden der Internationale Meister Markus Lammers (MSA Zugzwang) mit 5,5 Punkten vorne. In Gruppe drei (bis 1 599 DWZ) geht Lokalmatador Robert Gatzemann aussichtsreich in den finalen Tag – er führt ebenfalls mit 5,5 Zählern.

+ Roland Becker trotzte Robert Gatzemann ein Remis ab. © Freese Bodo Becker, Vater und Organisator des Turniers, ließ es sich nicht nehmen, selbst König und Bauern zu bewegen. Um sich nach der frühen Niederlage in Runde vier aber über sich selbst zu ärgern: „Ich habe die Dame stehen lassen“, berichtete der Routinier von seinem Fauxpas. Abgesehen von seinem Auftritt war er jedoch guter Dinge. „Die Jungs haben Klasse hier“, stellte er begeistert fest. „Wir haben sogar vier Teilnehmer mehr als im letzten Jahr – und das mitten in der Woche.“ Einige lokale Größen mussten jedoch eben deshalb auch passen, unter anderem Sottrums Spitzenspieler Ralf Freuer, vor einem Jahr noch Gesamtfünfter, weil er Schichtdienst hat. Auch die Nachbarn des SK Springer Rotenburg waren nur mit einer kleinen Delegation da. Eine Titelverteidigung ist ebenfalls nicht möglich, da Ilja Schneider (SF Berlin) dieses Mal nicht gemeldet hat. „Diese Jungs sind ja immer unterwegs und spielen da, wo es gutes Geld gibt – das ist ihnen auch nicht zu verdenken“, sagt Bodo Becker.

Gleich zwei Internationale Meister bieten sich aber als Schneiders Nachfolger im Gasthaus Röhrs an: Allen voran Sottrum-Debütant Markus Lammers. Der 30-jährige Jurist, gebürtiger Wildeshauser, der für Bundesliga-Aufsteiger MSA Zugzwang München spielt, brachte in der dritten Runde auch Gerlef Meins die erste Niederlage bei. Der Bremer liegt nach sechs Runden mit fünf Zählern trotzdem auf Platz zwei und wahrt damit seine Siegchancen – auch weil Lammers gegen David Höffer (Delmenhorster SK) remisierte.

+ Bundesligaspieler Markus Lammers (vorne rechts) ist erstmals in Sottrum am Start – und liegt auf Siegkurs.

Während Gruppe eins und zwei zusammengelegt wurden, aber getrennt gewertet werden, war vor allem Gruppe drei sehr lokal bestückt. Der 28-jährige Robert Gatzemann legte vor allem in Runde drei den Grundstein für seine alleinige Führung nach dem ersten Tag, als er den vereinslosen Sottrumer Stefan Helbron mit sechs Mehrbauern bezwang. Nur Vereinskollege Roland Becker rang ihm anschließend ein Remis ab.