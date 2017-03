Garuba hat die Antworten

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. So ein bisschen fehlte den Akteuren im Dauerregen und bei Flutlicht die Orientierung. Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Rotenburger SV II und der FSV Hesedorf/Nartum fielen gleich drei Eigentore. Am Ende hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich und gewannen auch dank der insgesamt sieben Aushilfen aus der Landesliga-Vertretung mit 5:3 (3:1).

„Der Sieg ist völlig verdient“, meinte Rotenburgs Coach Bernd Santl. Der Trainer hatte aber auch eine Top-Mannschaft zusammen. Jelle Röben, Alexander Garuba, Dennis Gräbnitz, Michel Müller, Karol Karpus, Matthis Wulff und Cedrick Sackmann waren alle als Verstärkungen aus der ersten Mannschaft mit dabei. Zudem stand erstmals auch Patrick Klee, der im Winter den Sprung in den Kader der Landesliga-Vertretung nicht mehr schaffte, auf dem Platz. „Das war natürlich alles sehr gut für uns. So konnte ich auch noch einige Spieler von uns schonen“, so Santl.

Der Gast hatte große Startprobleme und musste sich erst finden. Nach einer Viertelstunde hatte Hesedorf schon zwei Eigentore erzielt: Nach fünf Minuten köpfte Daniel Wischnewski ins eigene Gehäuse. Neun Minuten später versenkte Michael Steinke den Ball nach einer Hereingabe von Kay Slominski in die eigenen Maschen. „Wir hätten die Partie dann schon vor der Pause entscheiden müssen. Da hatten wir ganz klare Möglichkeiten“, meinte Santl. Allerdings hatte Tim Potratz zwei Mal völlig frei vergeben (19./39.) und auch Dennis Gräbnitz traf nur den Pfosten (38.).

Nach vielen ausgelassenen Chancen stand es kurz vor der Pause auf einmal nur noch 2:1. Hesedorfs Lasse Rosebrock hatte einen Freistoß aus 20 Metern mustergültig versenkt (42.). Doch mit dem Pausenpfiff stellte Alexander Garuba den alten Abstand wieder her (45.).

Im zweiten Durchgang ließ sich dann Rotenburgs Torwart Tom Knaak von der „Eigentorsucht“ anstecken und lenkte eine Ecke von Lasse Rosebrock über die Linie (53.) Erneut hatte Garuba aber die schnelle Antwort und netzte in der 64. Minute zum 4:2 ein. In der Nachspielzeit wurde Tobias Dyck von Hesedorfs Mauro Rosebrock im Strafraum von den Beinen geholt – Jelle Röben verwandelte den Elfmeter zum 5:2 (90.+1). Den Schlusspunkt setzte Kevin Murley für die Gäste (90.+3). „Mit dem Sieg haben wir Hesedorf nun auch unten reingezogen“, sagte Santl.