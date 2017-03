Auf die Gala folgt der Gips

Helvesiek - Von Vincent Wuttke. Auf das Andenken an sein Debüt bei den Fußballern des SV Grün-Weiß Helvesiek könnte Jan-Lukas Pils auch verzichten. Der 18-Jährige brach sich im Spiel der 1. Fußball-Kreisklasse Süd gegen den TuS Hemslingen-Söhlingen nämlich sein Handgelenk und hat nun erst einmal einen fetten Gips.

„Sechs bis acht Wochen muss ich den nun tragen“, meint Pils, der in seinem ersten Spiel für die Grün-Weißen zuvor gleich zwei Treffer erzielt hatte. Die Begegnung schien perfekt für Pils zu laufen, denn der Youngster, der normalerweise in der U 18 des SV Rot-Weiß Scheeßel spielt, traf in der 6. und 27. Minute zur frühen 2:0-Führung seines Teams.

„Ich dachte die ganze Zeit, das ist meine Partie“, sagt Pils. Die zwei Tore sind für den linken Mittelfeldspieler ziemlich ungewöhnlich. „Normal treffe ich nicht. Das letzte Mal habe ich in der D-Jugend zwei Tore in einem Spiel geschafft.“

In der 68. Minute war es mit dem perfekten Einstand dann aber schlagartig vorbei. In einem Laufduell am Spielfeldrand fiel der Helvesieker im Vollsprint so unglücklich auf die linke Hand, dass die einen ordentlichen Schaden davontrug. „Das Gelenk ist an zwei Stellen gebrochen und an einer noch angeknackst“, erzählt der großgewachsene Nachwuchsmann. „Ich hatte nach der Auswechslung richtig Panik, dass die Hand komplett kaputt ist.“

Und trotzdem sah es der Eichenschüler zunächst nicht unbedingt als notwendig, zum Arzt zu fahren. „Ich hatte erst überlegt, habe es aber dann noch gemacht“, so Pils, der noch am Sonntagabend im Zevener Krankenhaus nach einer Röntgen-Untersuchung eine Gips-Schiene angelegt bekam.

Hoffnung auf rasche Genesung

Statt in zwei Mannschaften zu spielen, steht nun erst einmal eine längere Pause für den Mittelfeldspieler an. „Ich möchte am liebsten aber schon noch am Ende der Saison wieder auf dem Platz stehen“, betont Pils. Immerhin will er in der nächsten Saison, wenn er fest zur Helvesieker Mannschaft gehört, immer noch in der 1. Kreisklasse kicken und nicht abgestiegen sein.

„Da bin ich auch dank des Sieges wieder zuversichtlich, dass wir es auch schaffen werden“, sagt Pils, der nur einen Katzensprung vom Helvesieker Sportplatz entfernt wohnt.

Übrigens gönnt sich der Pechvogel keine lange Ruhepause. Schon am Montag stand für den Eichenschüler die Abiturklausur in Politik auf dem Plan. „Ich hatte noch Glück im Unglück. Immerhin schreibe ich nicht mit meiner linken Hand, und so ging es. Auch, wenn es manchmal noch ziemlich wehtut“, war Pils nicht von seinen Schmerzen aufzuhalten: „Und jetzt habe ich eh einen Monat bis zur nächsten Prüfung frei.“