Futsal: Linke lässt Gnarrenburg im Finale links liegen

Unterstedt verteidigt den Titel

+ © Denkmann So sehen Sieger aus: Die Futsal-Experten der SG Unterstedt jubeln nach ihrem Gewinn bei der Hallenkreismeisterschaft. © Denkmann

Die SG Unterstedt hat den Titel bei der Futsal-Hallenkreismeisterschaft verteidigt. Am ersten Tag des Turniers sorgte Bremervörde für Ärger.

Rotenburg – Der Ärger bei Maximilian Wulff musste raus, nachdem sein TV Stemmen (1. Kreisklasse Süd) gerade den zwischenzeitlichen Ausgleich gegen den späteren Finalisten TSV Gnarrenburg (1. Kreisklasse Nord) kassiert hatte und der Traum vom Halbfinale bei der Hallenkreismeisterschaft endgültig geplatzt war. Der Keeper schlug das Tor aus seiner Verankerung. Hannes Kettenburg eilte während der laufenden Partie zum Tatort und schob die Pfosten zurück an die Ausgangsposition. Auch rund zwei Stunden später standen Kettenburg und sein Kreisligist SG Unterstedt im Blickpunkt, als das Team den Futsal-Titel verteidigte.

+ Hannes Kettenburg verankert das Tor wieder. © Denkmann

„Wir hatten schon ein paar enge Spiele dabei“, betonte Kettenburg mit Blick auf das Halbfinale gegen den sonst zwei Klassen tiefer spielenden TuS Brockel (1:0) oder das Endspiel gegen Gnarrenburg (2:1). Die Freude war entsprechend groß bei den Unterstedtern, die zunächst mit 2:0 führten. Leon Linke hatte das Kreisklassen-Team im Alleingang links liegenlassen (4.), Theo Kettenburg fünf Minuten später erhöht. Der direkt verwandelte Freistoß von Hussen Kenj brachte nicht mehr die Wende (10.). „Wir bekommen am Finaltag nur drei Gegentore – zwei davon nach Standard. Das ist in Ordnung“, befand Hannes Kettenburg.

Für reichlich Verärgerung hatte der Bremervörder SC am Samstag gesorgt. Der Kreisligist hatte die Vorrunde geschwänzt. „Bei mir haben die sich nicht abgemeldet“, bemerkte Frank Michaelis. Der Spielausschussvorsitzende hatte nur über Dritte kurzfristig vom Verzicht der Nordkreis-Mannen erfahren. „Unsportlich“, nannte er die Aktion. „Natürlich werden sie jetzt bestraft“, verwies er auf die Spielordnung.

+ Am Finaltag waren Michel Müller (r.) und Keeper Tom Knaak zurück aus dem Trainingslager. Für Rotenburg II war dennoch nach der Gruppe Schluss. © Denkmann

Eine eigene Mannschaft hätte auch der Ligarivale des Rotenburger SV II nicht zusammenbekommen, weil das Team auf Fehmarn im Trainingslager weilte. Doch ergänzt mit Erste-Herrenspieler Jannik Niepel sowie einigen Altherrenkickern wie Kay Slominski oder Waldemar Ott und Dritte-Herren-Keeper Alexander Nitz lief Routinier Aziz Arnavutoglu auf und zog in die Finalrunde ein. In der startete Rotenburgs Zweite wiederum mit den Trainingslager-Rückkehrern. „Wir sind erst um 13.30 Uhr hier angekommen“, klärte Coach Michel Müller auf. Dessen Team gewann zwar noch den Auftakt, schied aber trotzdem aus der Gruppe als Dritter aus. Kurios: Im Duell der beiden Besten der Gruppe erhielten sowohl Unterstedt als auch der SV Viktoria Oldendorf eine Gelbe Karte für einen Wechselfehler. „So etwas habe ich auch noch nicht gesehen“, gestand Michaelis. Der Boss des Spielausschusses sah zudem in der Parallelgruppe, dass neben Stemmen auch die SG Schwitschen/Wittorf (1. Kreisklasse Süd) die Segel streichen musste, wohingegen sich Brockel mit Einsatzbereitschaft und dank eines 2:1-Erfolgs gegen Oldendorf im kleinen Finale bis auf Platz drei kämpfte.

+ Stemmens Marvin Lemke (r.) und Schwitschens Niklas Waßner liefern sich ein enges Duell. © Denkmann

Schon in der Vorrunde waren der TV Sottrum II (2. Kreisklasse Süd), FC Walsede (1. Kreisklasse Süd) und Kreisligist SV GW Helvesiek ausgeschieden. Für Titelträger Hannes Kettenburg wiederum sei die Veranstaltung ein Erfolg gewesen. Der Mitorganisator blickte aber auch nach vorne: „Man hat gesehen, dass das Verletzungsrisiko sehr gering war. Ich würde mich deshalb freuen, wenn sich nächstes Jahr mehr Mannschaften anmelden.“