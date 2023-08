Fußballer des Jahres: Moderau besteigt den Thron

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Teilen

Inklusive Handschlag: Daniel Moderau (r.) nimmt den Pokal von Sportredakteur Hendrik Denkmann entgegen. © Freese

Der Fußballer des Jahres kommt dieses Jahr von der SG Unterstedt. Daniel Moderau ist damit der erste Spieler des Vereins, der diese Ehrung zuteilwird.

Unterstedt – Es ist eine Premiere: Erstmals hat ein Spieler des Bezirksliga-Aufsteigers SG Unterstedt die Wahl zum Altkreis-Fußballer des Jahres gewonnen! Goalgetter Daniel Moderau bestieg den Thron und folgt damit auf Oberliga-Kicker Lucas Chwolka vom Rotenburger SV. „Ich freue mich sehr“, reagierte der neue „Regent“ spürbar überrascht und vor allem in sich gekehrt, als er den Pokal während des Trainings am Mittwochabend aus den Händen von Sportredakteur Hendrik Denkmann erhielt.

Die Rangliste 1. Daniel Moderau (SG Unterstedt) 23

2. Erik Köhler (Rotenburger SV) 17

3. Jeroen Gies (Rotenburger SV) 14

4. Joel Schallschmidt (Rotenburger SV) 10

5. Tom Kanowski (Rotenburger SV) 9

5. Patrick Peter (VfL Visselhövede) 9

7. Jona Prigge (SV GW Helvesiek) 6

8. Linus Baselt (Rotenburger SV II) 5

8. Christoph Meinke (TuS Bothel) 5

10. Björn Hakansson (Rotenburger SV) 4

10. Theo Kettenburg (SG Unterstedt) 4

10. Daniel Reuter (VfL Visselhövede) 4

13. Yannick Böhling (TV Sottrum) 2

13. Leon Krause (TV Sottrum) 2

13. Sinan Reiter (TV Sottrum) 2

16. Florian Liszkowski (SG Unterstedt) 1

16. Justin Lünzmann (TV Sottrum) 1

16. Nico Nachtigall (Rotenburger SV II) 1

16. Bastian Rose (SG Unterstedt) 1



Die Wahl zum Fußballer des Jahres im Altkreis wird seit 2002 von der Rotenburger Kreiszeitung durchgeführt. Hierzu werden alle Trainer eines Altkreis-Teams ab der Kreisliga aufwärts um ihr Votum gebeten. Auch die Sportredaktion stimmt ab. Der 25-jährige Moderau tauchte bei der Abstimmung bei jedem Trainer unter den Top Fünf auf und lag am Ende mit 23 Punkten vor Erik Köhler (17) und Jeroen Gies (14) vom Rotenburger SV.

Moderau hatte nicht nur aufgrund seiner 21 Saisontore in 23 Kreisliga-Einsätzen maßgeblichen Anteil am souveränen Titelgewinn. Er traf damit im Schnitt alle 82 Minuten und hätte womöglich noch häufiger genetzt, wenn ihn kleine muskuläre Probleme nicht ab und an zum Zuschauen gezwungen hätten. Der Standardschütze drückte auch spielerisch dem Offensivspiel der Grün-Weißen den Stempel auf und profitiert dabei von seiner Landesliga-Erfahrung, die er in seinen ersten Herrenjahren beim TSV Ottersberg gesammelt hatte. „Seine höherklassige Erfahrung merkt man in jedem Training und jedem Spiel“, findet sein Trainer Fabian Knappik. Durch den Zugang von Jan Friesen rückte Moderau in der vergangenen Saison auf die Zehnerposition zurück und war dadurch stärker ins Spiel eingebunden. Sein Spielstil ist auf viele Sprints und Richtungswechsel ausgerichtet. „Gerade im letzten Jahr haben wir gemerkt, wie wichtig er für uns mit seinem Tempo und seinem guten Eins-gegen-eins-Spiel ist“, bemerkt Knappik, der am Mittwochabend als einer der ersten Teamkollegen gratulierte. „Er bringt ein brutales Tempo mit und macht viele Wege, auch viele gegen den Ball.“

Bisherige Altkreis-Fußballer des Jahres 2002 Björn Müller (Rotenburger SV)

2003 Tim Ebersbach (Rotenburger SV)

2004 Alexander Baden (Rotenburger SV)

2005 Andreas Galts (Rotenburger SV)

2006 Deniz Kadah (Rotenburger SV)

2007 Cedric Ahrens (TuS Bothel)

2008 Cedric Ahrens (TuS Bothel)

2009 Adam Posilek (Rotenburger SV II)

2010 Atdhe Haliti (VfL Visselhövede)

2011 Thorsten Nitz (Rotenburger SV II)

2012 Andreas Kiel (Rotenburger SV)

2013 Axel France (Rotenburger SV)

2014 Marcel Costly (Rotenburger SV)

2015 Cedric Ahrens/Martin Illinger (TuS Bothel/TV Stemmen)

2016 Jannis Niestädt (Rotenburger SV)

2017 David Airich (Rotenburger SV)

2018 Henner Lohmann (Rotenburger SV)

2019 Drilon Demaku (VfL Visselhövede)

2020 Stefan Denker (Rotenburger SV)

2021 nicht gewählt

2022 Lucas Chwolka (Rotenburger SV)



Unter den ersten Gratulanten befand sich auch Hannes Kettenburg, der ihm bei der Umarmung schmunzelnd mitgab: „Du hast leistungsfrei, kannst dich wieder umziehen.“ Moderau tat dies jedoch nicht, sondern nahm weitere Glückwünsche entgegen und antwortete zudem auf die Frage, ob er den Titel verdient habe? „Das haben andere entschieden“, meinte der Rechtsfuß, der inzwischen auch sein Global-Management-Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Nebenbei trainiert er noch die U 18 der JSG KAWU zusammen mit seinem Teamkollegen und Kapitän Florian Liszkowski.