Zwei Westerholzer in Katar: Mark Wulfmeyer und Tobias Rathjen begleiten die DFB-Elf bei der WM

Von: Matthias Freese

Teilen

Auch Sightseeing gehört für das Quintett – hier vor der Skyline von Doha – dazu. © privat

Kurzzeitig hatten sie ein grummeliges Gefühl, doch Mark Wulfmeyer und Tobias Rathjen haben sich entschlossen, trotzdem zur WM nach Katar zu reisen.

Westerholz – Im Grunde genommen machen es Mark Wulfmeyer und Tobias Rathjen wie viele Millionen Fußball-Fans auch – sie gucken am Donnerstagabend das WM-Spiel der deutschen Nationalelf gegen Costa Rica. Nur mit einem Unterschied zu den meisten Zuschauern: Die beiden Freunde aus Rotenburg und Halvesbostel sitzen nicht vor dem Fernseher, sie sind live im Al Bayt Stadion in Katar. Insgesamt zehn Tage verbringen sie am Persischen Golf. „Wir nehmen noch Costa Rica mit und, wenn wir Glück haben, auch das Achtelfinale von Deutschland“, erzählt Wulfmeyer.

Wulfmeyer ist beim TuS Westerholz Fußball-Spartenleiter, Rathjen hat lange Jahre hier gewohnt, für den Verein gespielt und ist im Scheeßeler Ortsteil auch mit seiner Firma ansässig. Mittlerweile sind die Freunde sogar schon Reise-Experten, was Europa- und Weltmeisterschaften angeht. „Wir sind 2000 angefangen mit der EM in Holland und Belgien“, erinnert sich Rathjen. Neben der Heim-WM 2006 waren sie bereits in Brasilien 2014 und in Russland 2018. In Katar haben sie neben dem „Follow-your-team-Ticket“ auch Karten für weitere Spiele ohne deutsche Beteiligung gekauft. Die Kosten pro Ticket liegen zwischen 60 und 100 Euro. Insgesamt neun Partien verfolgen sie in zehn Tagen – am Montag waren sie bei Kamerun gegen Serbien, am Dienstag bei Ecuador gegen Senegal. „Wir haben noch ein paar Leckerbissen“, berichtet Wulfmeyer während eines Facetime-Gesprächs und denkt auch an die Mittwoch-Partie zwischen Australien und Dänemark.

Die Reise haben Rathjen und Wulfmeyer übrigens in Eigenregie mit drei befreundeten Fans, die sie in Brasilien kennengelernt hatten, organisiert. Das Duo hat in der Hauptstadt Doha ein Apartment in einem indisch-pakistanisch geprägten Stadtteil zusammen mit dem Frankfurter Wolfram Schmitt sowie Thilo Zumsteg und Sven Holzmann, beide aus Karlsruhe, gemietet. „Wir haben gar nichts über den DFB laufen lassen. Die Flüge haben wir uns selbst besorgt, für das ganze Drumherum haben wir jemanden in unserer Gruppe, der da sehr akribisch ist“, erklärt Rathjen.

Erinnerungsfoto vor dem Al Janoub Stadion: Hier verfolgten Wolfram Schmitt aus Frankfurt, Thilo Zumsteg aus Karlsruhe, Mark Wulfmeyer aus Westerholz, Tobias Rathjen aus Halvesbostel (stehend, v.l.) sowie Sven Holzmann aus Karlsruhe in Deutschland-Shirts das Spiel zwischen Kamerun und Serbien. © privat

Zur Vorbereitung gehörte auch die Beantragung der sogenannten Hayya-Card, um überhaupt einreisen und ins Stadion zu dürfen. „Da musst du dich blank machen. Aber ohne die kommst du nirgendwo rein. Sie ist quasi der Ersatz für das Visum“, verdeutlicht Rathjen. „Das Zweitwichtigste nach dem Reisepass“, ergänzt Wulfmeyer.

Letztlich haben sich die beiden Freunde jedoch weder davon noch von Menschenrechtsverletzungen oder der Benachteiligung der Frauen abschrecken lassen. Rathjen verrät: „Es gab mehrere Phasen. In Phase eins freut man sich einfach auf die Reise nach Katar. In Phase zwei sieht man die Berichterstattung und hat schon ein grummeliges Gefühl. Dann kommt Phase drei: Augen zu und durch.“

Wulfmeyer meint: „Wir verschaffen uns ein eigenes Bild. Ich gucke schon bewusst, ob ich etwas sehe, was kritisiert worden ist.“ Doch auch er weiß, dass er wohl nichts entdecken wird, weil den Fußball-Touristen nur die schöne, heile Welt präsentiert wird. „Sicher passen die hier auch darauf auf. Vieles ist hier Schein“, wirft Rathjen ein und hat bemerkt: „Hier ist an jeder Ecke eine Kamera.“ Allerdings merken beide auch an, dass die WM für den einen oder anderen auch Jobs geschaffen habe. Gleichwohl: „Die arme Bevölkerung in diesem reichen Land siehst du nicht sofort. Wir sind aber ja auch nur in der City. Hier ist alles sauber, nichts, was einem auffallen würde“, sagt Wulfmeyer.

Südamerikaner sorgen für Stimmung, aber wo sind die Engländer?

Was dafür auffalle, seien vor allem viele Fans aus Südamerika. „Man glaubt, jeder Dritte ist Argentinier. Die Südamerikaner machen echt das Leben bunt hier.“ Wulfmeyer nickt. „Engländer haben wir dafür noch nicht wirklich gesehen.“ Die Leute seien alle sehr gut drauf. „Die ganzen Fans zu sehen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist klasse. Und alle wollen mit den Deutschen fotografiert werden. Die Freundlichkeit bei Fans und den Leuten vor Ort ist groß“, betont Wulfmeyer.

Allerdings könne die Stimmung, speziell im Stadion nicht mit der WM in Brasilien mithalten. „Du merkst, es ist eine gute Stimmung, aber da liegen doch noch Welten zwischen.“ Der Katari an sich, hat Rathjen bemerkt, sei eher „stocksteif. Da kannst du keine Jubelgesänge erwarten“, meint er schmunzelnd. Vielleicht hängt die etwas gedämpftere Atmosphäre auch damit zusammen, dass es „offiziell keinen Alkohol“ gebe, gibt Wulfmeyer zu bedenken. „Der fehlt sicher ein Stück weit, um eine gewisse Gemütlichkeit und Geselligkeit zu suggerieren, aber das ist die Kultur, die wir akzeptieren.“

Am Tag des Deutschland-Spiels gegen Spanien sind sie angekommen und gleich ins Stadion gefahren. Nun ist die große Hoffnung, dass nach der Vorrunde nicht gleich wieder Schluss ist, sondern sie vor dem Abflug noch in den Genuss des Achtelfinales kommen. Die Entscheidung darüber fällt gegen Costa Rica, im „Alles-oder-nichts-Spiel“, wie Tobias Rathjen es nennt. „Da werden wir Gas geben. Wenn du Costa Rica nicht schlägst, hast du hier auch nichts zu suchen“, findet er, ist aber guter Dinge. Ebenso wie Mark Wulfmeyer, der betont: „Wir sind optimistisch durch und durch.“