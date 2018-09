Innenverteidiger Waldemar Wart sagt dem RSV zu

Rotenburg - Von Matthias Freese. Das Internet vergisst nicht: Es war im März 2016, als der Rotenburger SV in der Fußball-Landesliga den FC Verden 04 mit 1:0 bezwang. „Clever steckte Tim Ebersbach mit einem ,Tunnel‘ durch die Beine von Waldemar Wart zu Kevin Klützke durch“, ist die Beschreibung der Torszene auf unserer Homepage nachzulesen. Zweieinhalb Jahre später lachen Ebersbach und Wart darüber und machen gemeinsame Sache: Der 21-jährige Innenverteidiger spielt ab sofort unter dem jetzigen RSV-Trainer. Anfang der Woche einigten sich Wart und der sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch auf eine Zusammenarbeit – zunächst bis zum Winter.

Wart ist sofort einsatzberechtigt, denn sein letztes Punktspiel liegt einige Zeit zurück. Es war am 30. April 2017, als er für den Lüneburger SK Hansa in der Regionalliga gegen den VfB Oldenburg auflief. Auf zwei Einsätze kam er dort. Zuletzt war Wart ohne Verein, hatte aber auch ein Angebot des Oberligisten HSC Hannover vorliegen. Nach zwei Einheiten entschied sich der Bad Fallingbosteler, der in Hannover Wirtschaftsingenieurswesen studiert, aber für den RSV. Schon im Winter hatte er eine Anfrage aus Rotenburg vorliegen. „Damals hat es nicht geklappt, aber der Eindruck war dieses Mal auch viel besser. In der Mannschaft ist eine höhere Qualität vorhanden. Und es ist mehr Zug drin“, hat Wart beobachtet.

Coach Ebersbach waren mit Jannis Niestädt (Studium) sowie den verletzten Karol Karpus und Tim Potratz drei Spieler fürs Abwehrzentrum in kürzester Zeit ausgefallen. „Wir mussten reagieren“, sagt Krieg-Hasch. Und Ebersbach ergänzt: „Ich bin davon überzeugt, dass die Verpflichtung Sinn macht. Waldemar hat eine sehr gute Passschule, spielt klare Bälle und ist kopfballstark.“ Ob Wart schon Samstag im Spiel bei der TuSG Ritterhude aufläuft, ist aber fraglich: „Ich habe mir eine Erkältung eingefangen.“