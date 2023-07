Kreis Rotenburg: Fußball-Staffeln stehen fest – SV Jeersdorf nicht mehr dabei

Von: Matthias Freese

Teilen

Es kann wieder losgehen. Die Einteilung der Staffeln im Kreis Rotenburg ist erfolgt. Spielpläne gibt es aber noch nicht. © Freese

163 Mannschaften im Herren-, Altherren und S40-Bereich des Fußball-Kreises nehmen an der neuen Saison teil. Die Staffeln wurden jetzt veröffentlicht.

Rotenburg – Der Fußball-Kreis Rotenburg hat die Staffeleinteilung für die kommende Saison veröffentlicht. Darauf weist der Spielausschussvorsitzende Frank Michaelis hin. Allein 128 Herren-Teams gehen von der Kreisliga bis zu den 4. Kreisklassen ins Rennen. Hinzu kommen 19 Altherren-Teams in zwei Staffeln und 16 Siebener-Teams in den beiden S 40-Staffeln.

Einen Verein vermisst der eine oder andere jedoch: Der SV Jeersdorf fehlt gänzlich! War die zweite Mannschaft bereits im Laufe der Rückrunde abgemeldet worden, taucht nun auch die aus der 2. Kreisklasse Süd abgestiegene Erste nirgendwo mehr auf. Die Jeersdorfer wollen künftig mit dem SV Rot-Weiß Scheeßel kooperieren – allerdings ohne ihren Namen zu behalten. Scheeßel stellt erneut drei Teams, der TSV Gnarrenburg bringt es als einziger Verein gar auf vier Mannschaften im Herrenbereich. Eine neue dritte Herren schickt indes der MTV Jeddingen in der 4. Kreisklasse Süd ins Rennen, da die U 18 der JSG Heidetor – überwiegend Jeddinger Jungs – in den Erwachsenenbereich wechselt.

MTV Jeddingen meldet neue dritte Herren

Neu ist auch die SG Fintau, die sich aus den Vereinen TV Stemmen, TuS Fintel und SV Lauenbrück zusammensetzt. Den umgekehrten Weg sind der SV Horstedt und der TuS Mulmshorn gegangen. Beide starten künftig nicht mehr als Spielgemeinschaft, sondern wieder solo.

„Leider liegen uns die Schlüsselzahlen aus dem Bezirk noch nicht vor, sodass wir die Spielpläne noch nicht erstellen können“, schreibt Michaelis. Klar ist jedoch bereits, dass am ersten August-Wochenende der erste Punktspieltag in der Kreisliga sowie in den 1. und 2. Kreisklassen startet – das ergibt sich aus dem Rahmenspielplan. In der 14-köpfigen Kreisliga sind dabei lediglich noch drei Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Dabei handelt es sich um den Rotenburger SV II, den TuS Bothel und Aufsteiger SV Rot-Weiß Scheeßel.