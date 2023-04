Pennigbüttel entschuldigt sich bei Visselhövedes Edis Din

Von: Hendrik Denkmann

Edis Din stand in Pennigbüttel im Mittelpunkt. © Denkmann

Am Sonntag soll es im Visselhöveder Auswärtsspiel zu einer rassistischen Äußerung gekommen sein. Der Platzverein denkt nun über ein Platzverbot nach.

Visselhövede – Rassistische Beleidigungen und Äußerungen – ein Thema, das auch den Fußball immer wieder trifft. So auch die Bezirksliga, in der es am Sonntag im Spiel des VfL Visselhövede beim SV Pennigbüttel zu einem Vorfall gekommen ist. Im Raum steht der Vorwurf, dass ein Zuschauer der Gastgeber „Vissels“ Auswechselspieler Edis Din den Satz „So ein Schlitzauge wollen wir hier nicht haben“ zugerufen hat.

Konkret: Es geht um die 49. Minute, in der sich die Visselhöveder Daniel Reuter, Dusan Cosic und Edis Din neben dem eigenen Tor aufwärmten, dort wo einige Zuschauer des Heimvereins standen. „Der ,Schiri‘ hat auf der anderen Seite eine Situation gepfiffen. Da habe ich ,Hey, warum?‘ von außen gerufen. Dann hat ein Zuschauer in meine Richtung den bekannten Satz gerufen. Daniel ist dann zu dem hin und hat gesagt, dass er vom Sportplatz gehen soll“, schildert Din den Vorfall aus seiner Perspektive. Schnell kam Schiedsrichter Daniel Ballin (TSV Etelsen) hinzu. Auf Nachfrage sagt er: „Da werde ich mich erst mal nicht zu äußern. Der Vorfall ist von der spielleitenden Instanz zu prüfen.“ Neben Ballin näherte sich auch Pennigbüttels Rene Thiel dem Geschehen. Er berichtet: „Ich persönlich habe nichts gehört. Ich habe dann aber der Gruppe der Zuschauer gesagt, dass das gar nicht geht und dass der, der es war, den Platz verlassen soll, damit es weitergehen kann.“ Eine Entschuldigung in Richtung Din richtete neben Thiel auch Kapitän Eike Pupat auf dem Platz: „Der Schiedsrichter hat uns Spieler alle zehn Minuten am Mittelkreis versammelt. Da haben wir uns mehrfach entschuldigt.“ Er gehe anhand Dins Verhalten davon aus, dass der Satz gefallen sein müsse. „Ich denke, das behauptet man nicht, wenn das nicht passiert ist.“

Verweis vom Sportplatz, aber kein Spielabbruch

Pupat fügt allerdings auch sein Unverständnis an: „Wir kennen den Beschuldigten. Er ist eigentlich nicht der Typ dafür und ist noch nie negativ aufgefallen.“ Dem stimmt Pennigbüttels verantwortlicher Abteilungsleiter Fabian Kauf zu: „Wir werden das intern aufarbeiten und Konsequenzen ziehen.“ In welchem Umfang das sein werde, wisse er noch nicht. „Das hängt davon ab, was der Verband für eine Strafe für den Verein ausspricht“, sagt Kauf und nennt ein temporäres Platzverbot als eine denkbare Strafe. „Letztlich ist es egal, ob und wie oft er es gemacht hat. So etwas hat im Fußball keinen Platz“, betont Pupat.

So sieht es auch Din, der selbst einen derartigen Vorfall gegen sich noch nie erlebt hat und zu keinem Zeitpunkt über einen Spielabbruch nachdachte: „Ich wollte dem Spiel nicht schaden, sondern, dass der Mensch vom Sportplatz verwiesen wird und dass das Spiel normal zu Ende gespielt wird.“ Einen Wunsch habe er dann allerdings noch: „Ich hoffe, dass das nicht noch mal passiert. Es ist egal, welche Hautfarbe man hat, welche Sprache man spricht oder welcher Religion man angehört, alle sind im Fußball gleichgestellt. Wenn man das aber anders sieht, sollte man den Sportplätzen fernbleiben.“