Mit Funck auf Sendung

Rotenburg - Im Ahestadion kommt es Samstag ab 14.30 Uhr zu einer Premiere - zur ersten Live-Übertragung eines Landesliga-Heimspiels des Rotenburger SV. Im Internet wird die Auftaktpartie nach der Winterpause gegen den Aufsteiger und Tabellenvorletzten TSV Winsen (Luhe) per Stream auf www.sporttotal.tv zu sehen sein. Auf „Sendung“ geht erstmals auch Yannik Funck im Trikot des RSV. Der neue Innenverteidiger ist bei Coach Tim Ebersbach defintiv gesetzt. Er könnte dabei nicht der einzige Winterzugang in der Startelf sein.

„Wir sind von der Qualität jetzt schon ein bisschen besser aufgestellt“, ist Ebersbach überzeugt. Neben Funck gehören nun auch Adrian Chwiendacz (kam vom Ligarivalen SV BW Bornreihe) und die 18-jährigen Zwillinge Jan und Max Friesen dem Kader an. Außerdem ist Lukas Heller nach fast fünf Monaten aus Australien zurückgekehrt. Die besten Aussichten, neben Funck („Allein mit seiner Ruhe, seinem Stellungs- und seinem Aufbauspiel ist er eine Verstärkung“) von Anfang an zu spielen, hat Stürmer Jan Friesen. Er darf - wie in der Hinrunde - auch noch für die U 18 des JFV Rotenburg auflaufen. „Er ist ein heißer Kandidat für die erste Elf“, sagt auch sein Coach angesichts der Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen.

Max Friesen, der im Winter vom A-Jugend-Regionalligisten SC Borgfeld zurück an die Wümme kam, muss sich noch gedulden. Der Verteidiger hatte sich eine Verletzung an der Kniescheibe zugezogen. „Ärgerlich für ihn, denn eigentlich hätte er es verdient gehabt, als Rechtsverteidiger anzufangen“, sagt Ebersbach, gibt aber gleichzeitig ein wenig Entwarnung: „Kreuzband und Meniskus sind zum Glück heile.“

Eher ein typischer Zehner ist Chwiendacz, „einer unserer stärksten mit Ball“, findet Ebersbach. Allerdings ist das keine Einsatzgarantie, denn Ebersbach hat bisher über das System gegen Winsen noch nicht entschieden. Klar ist nur, dass mit Stefan Denker der torgefährlichste Akteur seines Teams ein paar Wochen aufgrund seines Bänderrisses fehlen wird. „Er ist der Spieler, dessen Ausfall wir nicht kompensieren können“, sagt der RSV-Coach. Auch Yannik Malende wird die Partie verpassen - Grippe. Dafür sind Timo Kanigowski, Christoph Drewes und Michel Müller zurück im Training.

Trotz Tabellenplatz sechs ist die Abstiegsgefahr für den RSV noch lange nicht gebannt. Der Vorsprung beträgt nur vier Zähler. Winsen liegt bereits zwölf Zähler hinter den rettenden Rängen, scheint sich aber längst noch nicht aufgegeben zu haben, wie die Personalpolitik zeigt. In der Winterpause wurde mit Arne Gillich ein gefährlicher Offensivspieler vom Hamburger Oberligisten Teutonia 05 verpflichtet. „Die sind deutlich stärker als in der Hinrunde zu erwarten. Es kann also ein Fluch oder auch ein Segen sein, die ersten Spiele gegen die Mannschaften von unten zu bestreiten“, rätselt Ebersbach noch. maf