Für Schröder beginnt die heiße Phase

Von: Hendrik Denkmann

Das erste Training ist absolviert: Jasper Schröder testete am Freitagmorgen die WM-Bahn in Tel Aviv. © Zippan

Jasper Schröder ist in Tel Aviv angekommen und berichtet von seinen ersten Eindrücken, ehe er nächste Woche bei der Bahn-Junioren-WM an den Start geht.

Rotenburg – Die Anreise zu seiner zweiten Bahn-Junioren-Weltmeisterschaft lief für Jasper Schröder nicht so rund. Der gebürtige Rotenburger, der für den RC Blau-Gelb Langenhagen startet, hob mit einigen Stunden Verspätung ins israelische Tel Aviv ab, wo am Dienstag die Wettkämpfe im Sylvan Adams National Velodrom beginnen. „Abgezogen von unseren normalen hatten wir zusätzlich noch gute 60 Gepäckstücke dabei. Die Fluggesellschaft hatte damit wohl einige Probleme beim Beladen des Flugzeuges“, erzählt das Radsporttalent.

Verunsichern ließ sich Schröder davon nicht, sind die verbundenen Gedanken mit dem Thema Junioren-Weltmeisterschaft doch ganz andere. Im vergangenen Jahr hatte der damals erst 16-Jährige den Titel mit dem deutschen Bahn-Vierer gewonnen und zudem Silber in der Einerverfolgung geholt.

Erneut hohe Temperaturen bei der WM

Im ägyptischen Kairo herrschten bis zu 35 Grad. Zwar behalfen sich die Fahrer mit Kühlwesten, das Programm der unmittelbaren Vorbereitung fiel aber deutlich kürzer aus. Auch in Tel Aviv kommen wohl wieder warme Tage auf Schröder und sein Team, das im Ausdauerbereich noch aus Leon Arenz (RSV Staubwolke Refrath), Ben Felix Jochum (RC Musketier Wuppertal), Bruno Kessler (RSV AC Leipzig), Tobias Müller (RSV Rad-net) und Nicolas Zippan (RSV Königswusterhausen) besteht, zu. „Hier ist es auch ziemlich warm, aber nicht vergleichbar mit Kairo. Hier sind um die 30 Grad. Zum Radfahren trotzdem sehr warm“, verrät Schröder.

Den Donnerstagabend verbrachte der Wümmestädter im Hotelzimmer, das er sich übrigens mit Jochum teilt. „Das Hotel ist soweit ganz gut und auch nicht sehr weit von der Bahn entfernt“, berichtet der 17-Jährige. Ins Velodrom ging es für ihn dann am Freitagmorgen zu einem ersten Training. „Die Bahn an sich ist sehr gut. Die Halle ist offen, wird aber trotzdem klimatisiert, wodurch doch etwas Wind auf der Bahn steht. Sonst ist hier aber alles sehr modern“, meint Schröder.

Start in Einer- und Mannschaftsverfolgung

In den Wettkampfbetrieb startet er dann am Mittwoch. Dann steht die Mannschaftsverfolgung an, in die er als Titelverteidiger geht. Aus dem Team blieb neben ihm nur Jochum über. Am Donnerstag geht es für Schröder in der Einerverfolgung noch mal auf die Bahn. Dann wird sich zeigen, zu welchen Ergebnissen es in diesem Jahr reicht. „Im Vierer waren wir ja schon sehr erfolgreich bei der EM. Mal schauen, wie es jetzt läuft“, denkt Schröder an den Vizetitel vor einem Monat. Am Sonntag steht letztlich gemeinsam mit den anderen 20 Sportlern und rund zehn Stuff-Mitgliedern der Rückflug nach Deutschland an.