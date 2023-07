Für Grohbrüg folgt auf den Doppelsieg die Einladung

Von: Hendrik Denkmann

Erst duellieren sich Carl Grohbrüg (r.) und Maximilian Hellrung im Einzelfinale. Später gewinnen sie gemeinsam in der U 12 den Doppel-Titel. © Grohbrüg

Der Scheeßeler Carl Grohbrüg hat bei der Landesmeisterschaft abgeräumt und reist nun im September zu einem Camp einer renommierten Tennis-Akademie.

Scheeßel – Nach den ersten Erfahrungen bei zwei internationalen Turnieren stand für Carl Grohbrüg die Landesmeisterschaft auf dem Programm. Das Tennis-Talent des TC Blau-Weiß Scheeßel dominierte dabei auf der Anlage des TV Sparta Nordhorn seine Altersklasse U 12 und sicherte sich sowohl den Einzeltitel gegen Maximilian Hellrung (Braunschweiger MTV) als auch an dessen Seite den ersten Platz in der Doppelkonkurrenz.

„Carl war an Position eins gesetzt und musste nicht in die Quali und hatte in der ersten Runde Rast“, erzählte Vater Gorden Grohbrüg von der guten Ausgangslage seines Sohnes im Einzelwettbewerb. Dieser startete für Carl Grohbrüg somit erst im Achtelfinale, in dem er Tom Baltes (THC Lüneburg) glatt mit 6:0, 6:0 bezwang. Ähnlich lief es für Theo Clausing (SV Hellern) und Ben Rolfes (Oldenburger TeV), die der Scheeßeler mit 6:0, 6:1 in den Folgerunden abfertigte. Als größte Hürde erwies sich schließlich Hellrung im Endspiel. Dennoch gab Grohbrüg auch beim 6:4, 6:2 keinen Satz ab.

Ohne Satzverlust durch den Doppelwettbewerb

Quasi folgerichtig gingen die beiden Finalisten im anschließenden Doppelwettbewerb als favorisiertes Duo an den Start. Zunächst bekamen dies Clausing und Cornelius Mursch (TSV Wallenhorst) beim 6:4, 7:5 zu spüren. Im anschließenden Halbfinale warfen Grohbrüg/Hellrung denn die beiden Youngsters des Braunschweiger THC, Fritz Leip und Moritz Posniak, mit 6:2, 6:3 aus dem Turnier. Deutlich enger ging es im Finale zu. Gewann das Duo den ersten Satz gegen den Hildesheimer Luka Gagovic und den Bückeburger Jakob Blindow im Tie-Break, stand es im zweiten letztlich 6:4. Damit war der doppelte Erfolg für Grohbrüg perfekt.

Kurze Zeit später flatterte die nächste erfreuliche Nachricht im Hause Grohbrüg ein. Das Talent erhielt eine Einladung, um vom 24. bis 30. September an der gleichnamigen Akademie von Patrick Mouratoglou (langjähriger Trainer der 23-fachen Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams) in der Nähe von Nizza zu trainieren. Ausgewählt wurden hierfür jeweils zwölf Mädchen und Jungen der Altersklassen U 10, U 12 und U 14 aus der ganzen Welt. Gesponsert wird das Camp von Dunlop – seit Jahresbeginn Ausrüster von Grohbrüg. „Ziel ist es, den Kindern ein Training an einer der weltweit besten Akademien zu ermöglichen und dabei intensiv mit renommierten Tennistrainern zu arbeiten“, erklärt Gorden Grohbrüg.