Frühes Pokal-Aus für die Hurricanes

Scheeßel - Ab sofort können sich die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes ganz und gar dem Punktspielbetrieb widmen: Aus dem DBBL-Pokal schied das Team von Coach Christian Greve aus – in der zweiten Runde mit einem 64:77 (39:38) beim Ligarivalen Bender Baskets Grünberg. „Viele Sachen haben nicht so geklappt“, sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf.

Obwohl das Team aufgrund von Verkehrsumleitungen und -behinderungen wegen starker Regenfälle erst 45 Minuten vor Spielbeginn in Grünberg eintraf, kam es gut ins Spiel und lag auch zur Pause knapp mit 39:38 vorne. Doch dann sollten einige Sachen nicht mehr funktionieren – und auch mit einigen Pfiffen war Greve nicht einverstanden, sodass er sich ein technisches Foul einhandelte. „Das passiert mir eher selten“, meinte er. Auch Grünbergs Trainerin Aleksandra Heuser kassierte diese Strafe. Ihr Team zog jedoch schleichend davon.

„Wenn ich in der Verteidigung vieles nicht mit der nötigen Intensität mache, ist es auch schwierig in der Offense. Gerade die Offense-Rebounds des Gegners müssen wir reduzieren, da waren wir zu unaufmerksam, nicht nah genug am Gegner. Da müssen wir gedanklich schneller sein“, monierte Greve. Die Amerikanerin Kama Griffitts war mit 17 Punkten und acht Rebounds am erfolgreichsten, gefolgt von Pia Mankertz (15/9). - maf