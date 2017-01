Frühe Fouls frustrieren Young

Scheeßel - Von Matthias Freese. Auch Janae Young kann an einen trüben Winterhimmel keinen bunten Regenbogen zaubern. Oder anders gesagt: Auch die für den tristen Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga zurückgeholte US-Amerikanerin vollbringt keine Wunderdinge. Im Gegenteil: Das Comeback der 29-Jährigen geriet zu einem klassischen Fehlstart mit Folgen, denn nach der 58:63 (35:29)-Heimpleite im Kellerduell gegen die BG Donau-Ries sind die Chancen auf den Klassenerhalt für das Schlusslicht rapide gesunken – zumal auch der direkte Vergleich noch verloren ging.

Young war ohne Frage die tragische Figur des Spiels, das verriet allein der Blick auf den Statistikbogen, der einen für sie ungewohnten negativen Effektivwert aufwies: nur drei Punkte, nur einer von elf Würfen aus dem Spiel heraus im Korb, außerdem einige Fehlpässe. War die vermeintliche Retterin übermotiviert? Sie wollte es nicht abstreiten: „Und vielleicht war ich auch zu aufgeregt. Aber die frühen Fouls haben mir auch wirklich nicht geholfen, in meinen Rhythmus zu finden.“

Wohl wahr. Bereits nach 1:52 Minuten hatte der Routinier zwei Fouls auf dem Konto, in der 13. Minute bereits das dritte. Das warf die Pläne von Coach Tomas Holesovsky durcheinander. Dennoch führte sein Team nach einem Dreier-Doppelschlag von Laura Dally und Pia Mankertz mit 24:17 (14.). Holesovsky setzte aber wieder auf Young, seine gut reboundende Flügelspielerin – auch nach ihrem vierten Foul kurz vor der Halbzeit. Dafür ließ er die sichere Distanzwerferin Dally als auch die zupackende Hannah Pakulat nur weniger als zehn Minuten spielen. Ashley Southern musste als vierte Nicht-EU-Ausländerin übrigens komplett aussetzen.

Tabytha Wampler und Petra Zaplatova garantierten den Hurricanes indes lange Zeit den Vorsprung, der zeitweise bis auf zehn Punkte anwuchs. Auch in der 36. Minute, als Zaplatova mangels Anspielstation selbst abschloss, sah alles nach einem Heimsieg aus – 56:49. Doch dann brachen die Hurricanes ein wie ein Kartenhaus bei einem Windzug. Bereits zum vierten Mal nach den Partien beim TV Saarlouis, TK Hannover und USC Freiburg verspielten sie eine Führung im letzten Viertel. Da half es auch nicht, dass sie bei den Rebounds, Steals, Assists und Dreiern die besseren Werte hatten. Die Wurfquote (35:44 Prozent aus dem Feld, 46:74 Prozent bei den Freiwürfen) war entscheidend.

Und allen voran die Kanadierin Kimberly Pierre-Louis in Reihen der BG Donau-Ries war mit ihrer körperlichen Robustheit nun nicht mehr zu verteidigen. Sie steuerte allein 13 ihrer 23 Punkte im letzten Viertel bei. Exakt 2:18 Minuten vor dem Ende hatte sie ihren Nördlingerinnen mit 57:56 auch erstmals die Führung in diesem Spiel beschert. Der Konter der Hurricanes blieb aus. Und mit dem Fehlpass von Young und ihrem anschließenden fünften Foul bei noch 40 zu spielenden Sekunden war der Widerstand endgültig gebrochen. „Das war sicherlich frustrierend für sie“, hatte auch Utz Bührmann, Vorstand Finanzen, Mitleid mit der Amerikanerin.

„Am meisten haben uns die Ballverluste zum Schluss geschadet, dadurch haben wir Nördlingen die Fastbreaks laufen lassen“, nannte Tomas Holesovsky derweil seinen Grund für den Knock-out. „Außerdem haben wir die letzten sechs Minuten ohne Energie zum Korb gespielt.“ Janae Young nahm er derweil in Schutz: „Sie hat uns nicht so geholfen, wie wir es gedacht hatten. Das kann passieren, sie will immer 200 Prozent Leistung zeigen, hatte in diesem Spiel aber einen Deckel auf dem Kopf“, umschrieb es der Coach. Und er merkte an: „Der Druck war enorm, die Mädels waren wirklich nervös.“

Doch die Situation wird dadurch immer verzwickter, denn die direkten Vergleiche gegen Donau-Ries und den TuS Bad Aibling sprechen bereits gegen die Hurricanes, die nun zum nächsten Kellerduell am Samstag in Scheeßel den nur um zwei Zähler besseren SV Halle erwarten. Sollte hier neben dem Spiel auch der direkte Vergleich gewonnen werden, müssten 15 Punkte aufgeholt werden.

Woher also noch die Hoffnung nehmen? „Jetzt wird’s ganz hart“, räumte auch Bührmann ein. „Ich glaube, dass das Team mit Janae Young auch Gegner schlagen kann, die es in der Hinrunde nicht geschlagen hat“, äußerte sich Vorstandskollege Christoph Treblin derweil vorsichtig optimistisch.