Fröhlich lässt Sottrum klettern

Westerholz - Von Felix Meyer. Wer nach den Vorfällen rund um das abgebrochende Hinspiel ein hitziges Derby in der Fußball-Kreisliga zwischen dem TuS Westerholz und dem TV Sottrum erwartet hatte, sah sich getäuscht. Ohne jegliche Zwischenfälle und große Diskussionen setzten sich die Gäste aus Sottrum im Rückspiel mit 2:1 (1:1) durch. „Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können“,untermauerte Sottrums Coach Vitalij Kalteis die souveräne Leistung seiner Mannschaft.

Selbst in der Endphase der Partie gelang es dem TuS Westerholz nicht, genügend Druck auf die Sottrumer auszuüben. „Wir haben kein gutes Spiel in die Spitze gehabt“, versuchte Peter Ludwig, der Trainer der Platzherren, die Niederlage zu erklären und fügte an: „Nachdem am Anfang auf beiden Seiten der jeweilige Respekt voreinander da war, sind wir in Führung gegangen. Danach haben wir zum Teil große Probleme bei Standards gehabt. Da waren wir ein Schwimmverein!“ Dem stimmte sein Spieler Marvin Bénet zu: „Das ist doch unglaublich. Jedes Mal bei einer Ecke gegen uns, steht ein Sottrumer am zweiten Pfosten frei.“ Der Flügelflitzer selbst wirkte aufgrund von Adduktorenproblemen nicht mit.

Seine Kollegen gingen zwar in der 27. Minute durch Björn Banehr in Führung, verloren danach aber völlig den Zugriff auf die Sottrumer Offensive. Nach dem Ausgleich durch Eike Buckenberger, der nach einer Flanke von Jan Vollmers per Direktabnahme einnetzte (40.), geriet die Ludwig-Elf mehrmals ins Wanken – Matthias Michaelis (41.) Rico Hesse (43.) und Timo Löber per Kopf (44.) scheiterten aber.

Nach der Pause war weiter Sottrum dominant und erarbeitete sich Chancen wie in der 55. Minute, als Michaelis nach Kombination von Nico Fröhlich und Vollmers zum Abschluss kam. In der 62. Minute belohnte sich die Wieste-Elf für den Aufwand, als Fröhlich aus der zweiten Reihe draufhielt und den Ball ins rechte Eck donnerte. „Wir wollten tief stehen und kontern – das hat gut geklappt. Das war eine sehr überzeugende Leistung“, zeigte sich Coach Kalteis sehr zufrieden.

Der TV Sottrum rückte damit in der Tabelle auf Platz zwei, den Relegationsrang zur Bezirksliga, vor. Die Westerholzer stecken hingegen weiter im Abstiegskampf fest: „Jetzt sind wir im Keller der Tabelle und müssen uns nach unten orientieren“, weiß Ludwig. Seine Mannen liegen als Tabellenzehnter nur einen Punkt vor dem auf dem Abstiegsrelegationsplatz liegenden MTSV Selsingen.