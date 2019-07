Friesen nutzt seine Chance

Ippensen - Von Vincent Wuttke. Der Strafraum des Rotenburger SV war 75 Minuten lang eine „Sperrzone“. Da konnte es sich Routinier Björn Mickelat vor seiner Einwechslung aufgrund mangelnder gegnerischer Angriffe auch erlauben, die Aufwärmübungen direkt neben Schlussmann Tom Knaak auf dem Feld zu machen. Am Ende hatte der Landesligist in der 1. Hauptrunde des Fußball-Bezirkspokals zwar auch etwas Glück, zog aber beim klassentieferen SV Ippensen vor rund 120 Zuschauern verdient mit dem 1:0 (1:0) in die nächste Runde ein. Diese ist für den 27. oder 28. Juli terminiert. Es geht gegen den TSV Ottersberg oder den FSV Langwedel/Völkersen.

Im ersten Pflichtspiel der Saison reichte der Mannschaft von Tim Ebersbach eine durchschnittliche Leistung. Lediglich die beiden offensiven Auenbahnspieler Arthur Bossert und Max Friesen fielen auf. Letzterer wurde von Ebersbach von seiner angestammten Außenverteidigerposition nach vorne beordert. „Er hat da wirklich viele gute Aktionen gehabt und mit seinem Tempo Probleme gemacht“, lobte der Trainer. Ab sofort hat Friesen in der Offensive aber einen Konkurrenten mehr. Der erst Anfang der Woche verpflichtete Ivorer Stephane Sylla (kam vom MTV Eintracht Celle) stand bereits im Kader und feierte nach seiner Einwechslung in der 68. Minute seinen Einstand. Er zeigte bereits seine Sprungkraft und gute Ansätze im Kombinationsspiel. „Er ist ein sehr kompletter Spieler“, so Ebersbach.

Der Coach hatte im 4-3-3-System begonnen und Michel Müller als Spitze aufgestellt. Der bezeichnete seine Leistung zwar als „eher ausbaufähig“, leitete das 1:0 aber entscheidend ein. Er steckte durch auf Stefan Denker, der wiederum auf Bossert querlegte (29.). Bis zur Halbzeit hätte der Favorit bereits die Entscheidung herbeiführen können. Denker (26.), Tobias Kirschke (40.) und Friesen (42.) verpassten Großchancen. „Da müssen wir zumindest mal mit einem 2:0 in die Pause gehen. Die erste Hälfte war unser bestes Niveau bisher in der Vorbereitung“, bilanzierte der Trainer.

Nach dem Seitenwechsel ließ der RSV jedoch die Zügel etwas lockerer. So hatte Ippensen in der 75. Minute noch die große Chance zum Ausgleich. Erst schoss Nils Klindworth aus 30 Metern an die Latte, dann parierte Knaak gegen Steffen Klindworth und gegen den nachgelaufenen Nils Klindworth. „Es war klar, dass es zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung kein Feuerwerk von uns wird. Aber in der zweiten Hälfte war Ippensen platt. Da hätten wir besser spielen müssen“, so Ebersbach.