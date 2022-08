Frese mit schmerzendem Kopf gegen Heeslingen ausgewechselt

Von: Hendrik Denkmann

Nach 24 Minuten ist Schluss: Torge Frese (2.v.l.) lässt sich angeschlagen auswechseln. Sottrums Coach Dariusz Sztorc (3.v.l.), Mitspieler Yannick Böhling (3.v.r.) und Brian Sztorc (r.) sowie Gäste-Trainer Robin Cordes erkundigen sich bei ihm. Schiedsrichter Bilel Bourkhis (l.) beobachtet die Situation. © Denkmann

Während sich Dariusz Sztorc über die Leistung seiner Sottrumer ärgerte, sorgte ein Knietreffer gegen Keeper Torge Frese für den Aufreger der Partie.

Sottrum – Das Torwart-Karussell drehte sich beim TV Sottrum weiter. Nachdem sich Stammkeeper Tobias Engel nicht rechtzeitig freitesten konnte, sprang Stürmer Torge Frese wie schon in der zweiten Halbzeit gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck unter der Woche ein. Doch sein zweites Spiel zwischen den Pfosten endete bereits nach 24 Minuten verletzungsbedingt. Für ihn kam Leif Heinsohn, der mit starken Paraden glänzte, aber auch nicht die 0:4 (0:1)-Niederlage seiner Bezirksliga-Fußballer gegen den Heeslinger SC II verhinderte.

Was war passiert? Als Frese im eigenen Sechzehner bereits am Boden lag und den Ball in den Händen hielt, traf ihn Heeslingens Fabio Gerke mit dem Knie am Kopf. Nach einer Behandlung ging es für kurze Zeit weiter. Dann aber ließ sich der 17-Jährige auswechseln und legte sich unter einen Baum in den Schatten. „Seine rechte Seite ist dick und er kann den Kiefer nicht mehr richtig bewegen. Und er ist auch überhaupt nicht mehr richtig bei der Sache. Sechs- oder siebenmal hat er sich noch entschuldigt, dass er nicht weiterspielen konnte“, berichtete Brian Sztorc, der Freses Beine hoch hielt. „Das ist echt bitter, aber es war keine Absicht“, betonte Gäste-Trainer Robin Cordes. Einen ersten Verdacht auf eine Gehirnerschütterung schloss einer der gerufenen Rettungssanitäter aber aus: „Dafür müsste er ein Blackout haben. Das hat er aber nicht.“

Meyer-Querpass leitet 0:1 ein

All das ließ Dariusz Sztorc für die Niederlage nicht gelten. Sottrums Coach suchte die Schuld direkt bei seinen eigenen Mannen. „Das war ein absolut enttäuschender und trostloser Auftritt gegen eine durchschnittliche Mannschaft“, ärgerte er sich und fuhr fort: „Wir waren nicht bereit, ein Fußballspiel zu bestreiten und haben alles vermissen lassen.“ Die Niederlage sei daher „sowas von verdient“.

Schon früh schien es kein guter Nachmittag für Sottrum zu werden. Nach nur zehn Minuten geriet ein Querpass von Marvin Meyer rund 30 Meter vor dem eigenen Tor zu kurz. Nico Finke lief dazwischen und ließ Frese im Tor keine Chance. „Ich habe dafür kein Verständnis. Solche Bälle spielt man nicht mal mehr in der Kreisklasse“, nahm Sztorc kein Blatt vor den Mund. Die Stimmung bei seinem Pendant war entsprechend gegenteilig: „Das haben wir dankend angenommen und das hat uns sehr in die Karten gespielt.“ Cordes bemängelte aber auch: „Danach haben wir es verpasst, konsequent auf das 2:0 zu gehen.“ Auch Sottrum gelang der Ausgleich nicht. Finn Herwigs Kopfball ging über das Tor (31.), Leon Krauses Schuss fing Heeslingens Keeper Leif Meyer locker auf. Sottrums Linksaußen verletzte sich bei dieser Aktion allerdings und musste ebenfalls ausgewechselt werden. Für ihn kam Lasse Borkowski aufs Feld (38.).

Eine Sechs für alle auf dem Platz

In Hälfte zwei machten es die Gäste deutlich. Nach dem 2:0 durch Daniel Holsten (53.) verteidigten die Sottrumer fortan höher. Diesen Platz bespielte Heeslingen nun „deutlich besser“, beobachtete Cordes. „Die beiden Tore danach haben wir schön rausgespielt“, fand er. Erneut Finke nach Einzelleistung und Querpass von Holsten (60.) sowie Christo Stergioulas (80.) erzielten diese Treffer. „Alle Tore waren von uns Geschenke“, monierte Sztorc wiederum und wurde deutlich: „Es soll sich keiner irgendetwas schönreden. Ich bescheinige jedem Spieler von uns, der auf dem Platz stand eine Sechs.“ Es sei nun gut, dass „wir eine Rutsche bekommen haben“.