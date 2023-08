Immer wieder freitags: Die Zerstückelung der Spieltage

Von: Matthias Freese

Freitagabendspiele - gerne unter Flutlicht - haben durchaus ihren Reiz. © Freese

Unser Autor mag Freitagabendspiele ‒ an einem lauen Sommerabend. Gerne auch unter Flutlicht. Aber bei Schmuddelwetter oder im Winter? Ein Einwurf zu den zunehmenden Freitagspielen.

„The Trend is your Friend“ – das ist nicht nur eine Börsenweisheit, sondern gilt auch bei den Fußball-Spielplänen! Werfen Sie mal einen Blick drauf – fällt Ihnen was auf? Auch im Amateurfußball ist der Spieltag mittlerweile fast so auseinandergerissen wie bei den Großen in der Balltreter-Gilde. Noch schlimmer: Freitagabendspiele kommen immer mehr in Mode. Als wären die Fußballer jetzt alle in der Gewerkschaft. „Samstags gehört Vati mir“ – so lautete in den 1950er-Jahren deren Spruch. „Sonntags auch“, scheinen die Kicker zu ergänzen. Selbst die kinderlosen.

Ist ja auch verlockend: Freies Wochenende, nach dem Spiel schön auf Tour gehen. Außerdem weniger Konkurrenz durch die Bundesliga, kein Genörgel der Zuschauer, die sich zwischen Dauerkarte bei Werder/HSV und dem deutlich günstigeren Besuch beim Heimatverein entscheiden müssen. Voraussetzung natürlich: Ein Flutlicht ist (nicht nur auf dem Trainingsplatz) vorhanden und kann für Abendspiele mit Atmosphäre genutzt werden. Wobei das mit der Atmosphäre im Winter auch so eine Sache ist – oder wie momentan.

Egal, jedenfalls – und darum geht es ja – nehmen diese Freitagabendspiele in dieser Saison noch einmal drastisch zu. Beispiel: Bezirksliga 3 Lüneburg. Da war es bisher nur der TV Oyten, der alles daheim konsequent auf Freitag gelegt hatte. Einige Male nutzte auch der Heeslinger SC II diese Möglichkeit, vereinzelt andere Clubs. Wir haben mal nachgeschaut: 40 Freitagspiele gab es dadurch. In dieser Saison sind es laut Plan 54! Davon allein 37 bis zur Winterpause, weil vor allem der TSV Ottersberg und die Heeslinger Reserve konsequent dem Oytener Beispiel gefolgt sind. Schon am Eröffnungsspieltag stehen drei Bezirksliga-Partien auf dem Programm, in zwei Wochen sind es dann gleich vier Freitagspiele. Sonntag sind nur noch drei Partien angesetzt. Es ist wie beim Metzger: Die Spieltage werden immer mehr zerstückelt. Nun ja, wer es mag! Nur an uns Sportredakteure denkt dabei wieder keiner ... auch egal – wir kommen trotzdem.

Zumindest so lange, wie dieser Trend andauert. Klar ist auch: Wenn es bald alle machen, ändert es sich irgendwann wieder. Schließlich gibt es ja noch mehr Wochentage. Oder wie wäre es zur Abwechslung mal mit ein paar Sonntagabendspielen. Ist ja nur so eine ganz blöde Idee ...