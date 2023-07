Fränkler wahrt Horstedts weiße Weste beim Samtgemeindepokal

Von: Matthias Freese

Dicke Chance für Horstedts Lennart Goldmann, aber Sottrums Keeper Stefan Schmidt pariert den Schuss. © Freese

Vorjahresfinalist Horstedt hat den Samtgemeindepokal gewonnen. Kevin Braber und Kevin Schnirpa harmonierten und schossen Reeßum/Taaken zum Vizetitel.

Hassendorf – Der erste Titel der Saison ist eingetütet! Der wieder auf Solopfaden wandelnde und neuformierte SV Horstedt aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd hat in Hassendorf den Samtgemeindepokal geholt. Bereits vor dem abschließenden 2:1-Sieg gegen den klassentieferen TV Sottrum II stand das fest. Die SG Reeßum/Taaken sicherte sich den zweiten Platz vor der U 18 des JFV Union.

SV Horstedt - TV Sottrum II 2:1 (0:0). In letzter Sekunde garantierte Altherrenspieler Nils Fränkler mit dem Treffer zum 2:1 seinen Horstedtern, dass sie auch das letzte ihrer fünf Turnierspiele gewannen. „Das ist die Optimalausbeute, das hatten wir uns auch vorgenommen“, zeigte sich Coach Alexander Hartwig mit dem Auftritt einverstanden. Neuzugang Hendrik Enge hatte Horstedt in der zweiten Halbzeit in Führung gebracht, Jarno Weisner nach einem klassischen Konter den Ausgleich besorgt. Mit zwei dicken Chancen hätte Lennart Goldmann schon früher den Sieg für den Favoriten sicherstellen können, einmal davon parierte Stefan Schmidt ganz stark. „Die Jungs haben sich durchgebissen“, meinte Hartwig angesichts vieler Urlauber. „Jetzt wollen wir den Schwung mit in die Liga nehmen.“ Für Maximilian Boschen übernahmen Leif Heinsohn und Marcel Wachsmann das Coaching beim TV Sottrum II. „Es war ein vernünftiges Spiel mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit“, resümierte Heinsohn.

Gefährliches Duo: Kevin Braber (rechts) und Kevin Schnirpa waren die Doppeltorschützen für Reeßum/Taaken. © Freese

SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen - SG Reeßum/Taaken 1:4 (0:4). Gastgeber Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen hatte vor allem mit zwei Reeßumern mächtig Probleme: Kevin Schnirpa und Kevin Braber, der vom Kreisligisten Rotenburger SV II zum Team aus der 2. Kreisklasse gewechselt war. Er eröffnete auch bereits nach vier Minuten gegen den klassenhöheren Favoriten aus der 1. Kreisklasse und legte Schnirpa das 2:0 auf (12.). Erneut Braber (15.) und wieder Schnirpa (31.) stellten den 4:0-Halbzeitstand her. Hassendorf schwächte sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Pascal Wessely in der zweiten Hälfte zusätzlich (46.), verkürzte aber durch Jan-Hendrik de Vries zwei Minuten später. Dabei sollte es bleiben.

TuS Hellwege - JFV Union 1:3 (0:2) - Mit seinem zweiten Turniertor brachte David von Höveling die Youngsters von Lukas Heitmann in Führung (12.). Wie in den vorherigen Partien bereitete der JFV Union den Herren einige Probleme. Leon Bösen sorgte zudem erneut für Zählbares (27.). Mitte der zweiten Hälfte verkürzte Hellweges Bastian Kroll (45.), von Höveling markierte das 3:1 (58.).