Fortsetzung erst im September?

Niedersächsischer Fußballverband stellt Pläne vor

Die Trikots bleiben wohl noch länger ungetragen. Foto: Freese

Rotenburg – Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) will einen Abbruch der Saison in seinen Amateurligen ganz offensichtlich mit aller Macht verhindern. Stattdessen plant er bis in die untersten Klassen hinunter, den Spielbetrieb der Mitte März wegen des Coronavirus abgebrochenen Serie ab dem 1. Septenber wieder aufzunehmen. Das soll er in einer Videokonferenz am Freitag den Kreisen mitgeteilt haben – darüber berichtete am Abend das Onlineportal Sportbuzzer. Voraussetzung für diese Lösung ist die Zustimmung der niedersächsischen Vereine sowie die Freigabe der Behörden. „Ein Abbruch bringt keine Vorteile. Ganz im Gegenteil: Es kämen weitere Haftungsfragestellungen auf“, wird NFV-Präsident Günter Distelrath zitiert. Der Bayerische Fußball-Verband plant ebenfalls eine Fortsetzung ab September. maf