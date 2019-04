Mit Mut und Flexibilität

Bothel – Erst drei Tage nach seinem Geburtstag soll für Christoph Meinke das Wunschgeschenk folgen – ein Sieg am Ostermontag mit dem TuS Bothel im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck (Anpfiff: 15 Uhr). „Die nächsten vier Spiele sind entscheidend. Da müssen wir entsprechend punkten“, weiß der 31-jährige Spielertrainer des Tabellen-14. ganz genau. Nach den Duellen gegen Osterholz-Scharmbeck, den SV Ippensen, den MTV Riede und Rot-Weiß Achim möchte Bothel gerne die Abstiegsränge verlassen haben.

Dass das überhaupt noch möglich ist und der Rückstand nur drei Punkte beträgt, liegt an einem gutem Lauf in den letzten Wochen mit sieben Zählern aus vier Spielen. Und am Mut des Spielertrainers. „Wir wollten das Risiko bewusst erhöhen“, erklärt er die offensive 3-5-2-Aufstellung, die zum 5:2 beim ATSV Scharmbeckstotel geführt hat. „Ob ich mir das auch gegen Osterholz zutraue, glaube ich nicht. Für die Spiele danach ist es aber möglich“, sagt Meinke. Jedenfalls hinterlässt er, wenn er am Saisonende als Trainer aussteigt, ein Team, das drei Systeme beherrscht – von der Dreier- bis zur Fünferkette. „Die Flexibilität ist vorhanden. Das finde ich wichtig. Auch die Spieler können auf unterschiedlichen Positionen spielen“, erklärt Meinke. Das demonstrierte sein Team gegen Scharmbeckstotel, als der Sechser Julian Prinz überzeugend den rechten Verteidiger in der Dreierkette gab. Oder aber Nico Schanowski neben Meinke in den Sturm rückte und Cedric Neuschwander den linken Flügel übernahm. „Vorne habe ich auf Schnelligkeit gesetzt, hinten auf das nötige Auge und die Zweikampfstärke“, erläutert der Coach seinen erfolgreichen Plan.

Gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck, der im Nachholspiel gegen den TV Oyten am Mittwoch mit 1:0 siegreich war, fehlen Bothel allerdings neben Prinz (fünfte Gelbe Karte) auch weiterhin Cedric Ahrens (Knieverletzung) und Bastian Hollmann (Oberschenkelprobleme). „Ich rechne uns aber schon etwas aus. Und die Jungs haben ja auch bewiesen, dass sie den Klassenerhalt noch schaffen wollen“, meint Meinke. maf