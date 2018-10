„Flattermann“ kostet den Sieg

Poyraz führt Junior Hurricanes in die Verlängerung – 50:53 / Tölle am Knie verletzt

+ Die neue Hurricanes-Centerin Chloé Souga (am Ball, vor Elisa Billepp) kam auf sechs Rebounds und sechs Punkte bei der Auftaktniederlage gegen Lichterfelde. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Viel bitterer hätten die U18-Basketballerinnen der Junior Hurricanes wohl kaum in die neue Saison der Nachwuchsbundesliga (WNBL) starten können. Mit einer Energieleistung hatten sie zum Ende der regulären Spielzeit einen Zwölf-Punkte-Rückstand aufgeholt und sich mit dem 46:46 (25:29) in die Overtime gerettet – um dort schließlich gegen den Vizemeister TuS Lichterfelde mit 50:53 in der Rotenburger Bodo-Räke-Halle zu unterliegen. „50 Punkte in einem Heimspiel sind zu wenig. Wir haben mehrfach die Chancen verpasst, unsere Korbleger reinzumachen“, sah Coach Tomas Holesovsky die Wurfquote als Hauptgrund für die Niederlage.