Herwig tut der Urlaub gut

Von: Hendrik Denkmann

Auf der Außenbahn fühlt er sich wohl: Finn Herwig (am Ball) läuft dennoch immer wieder mal im defensiven Mittelfeld des TV Sottrum auf. © Denkmann

In dieser Saison trifft Finn Herwig nur, wenn er kurz zuvor im Urlaub war. Dieses Mal netzte der Sottrumer gleich dreifach und ist daher unser Spieler des Wochenendes.

Sottrum – Da Matthias Michaelis am Sonntag noch im Stau steckte, stellte Dariusz Sztorc kurzfristig noch um und begann mit Finn Herwig auf der Sechs. Als der Offensivmann es dann doch noch zum Platz des FC Verden 04 II schaffte, passte der Coach des TV Sottrum die Aufstellung erneut an und verschob Herwig aus der Zentrale auf die linke Außenbahn. Prompt zahlte der 25-Jährige die Entscheidung mit einem Dreierpack zurück und entschied die Partie in der Fußball-Bezirksliga zugunsten der Mannen von der Wieste – 4:2.

„Die Sechs ist nicht unbedingt seine Position, weil er im positiven Sinne ja zum Wahnsinn neigt und mehr will, als nötig ist. Ich sehe ihn mehr auf dem Flügel“, meint Sztorc und erhält dabei eine Bestätigung von Herwig. Dennoch lief er aufgrund einiger Verletzungen vor allem in der zweiten Hälfte der letzten Saison häufig im defensiven Mittelfeld auf. „Das hat aber meiner Torquote geschadet“, scherzt der gebürtige Stuckenborsteler, der im vergangenen Jahr mit seiner Freundin nach Sottrum zog. In der Tat: Ein Treffer gelang ihm in dieser Zeit nur noch. Acht waren es bis dahin.

Vier Spiele in Folge torlos

In der aktuellen Spielzeit besteht ein anderer Zusammenhang – zwischen seinem Urlaub und dem Toreschießen. Nachdem Herwig gegen den TSV Bassen gefehlt hatte, traf er in der Woche darauf gegen RW Achim einmal, gegen Verden II nun dreifach. Bereits beim Ligastart hatte er doppelt genetzt. Auch hier war der gelernte Zimmermann, der für eine Sottrumer Firma Abenteuerspielplätze baut, zuvor im Urlaub. Zwischendurch blieb er viermal in Folge torlos. „Hat sich beide Male gelohnt. Muss ich nur noch den Trainer überzeugen, dass mir das gut tut“, meint Herwig und lacht.

Nicht urlaubs-, sondern arbeitsbedingt werde er im Laufe der Saison noch das eine oder andere Spiel fehlen, da er „deutschlandweit unterwegs“ sei. Das weiß Sztorc, auch wenn es ihm natürlich nicht gefällt: „Durch die Arbeit hat er ein wenig andere Prioritäten. Ich kann mich aber immer auf ihn verlassen.“ Dies wiederum schätzt Herwig, der sich „das eine oder andere Training frei nimmt. Ich versuche aber, so oft es geht, da zu sein.“

Herwig hat konkrete Pläne mit Sottrum

Wenn er vor Ort sei, weise in letzter Zeit sein sonst starker rechter Fuß eine ungewohnte Abschlussschwäche auf, weshalb er vermehrt auf den anderen ausweicht. So gelangen ihm zwei seiner drei Treffer am Sonntag mit diesem. „Mit links mache ich im Moment schöne Tore. Ich sollte, glaube ich, mal umdenken“, überlegt Herwig.

Zum Vereinsfußball ist er übrigens über den Vater des aktuellen Sottrumer Keepers Tobias Engel gekommen. „Ich habe erst in der E-Jugend in Sottrum angefangen. Davor habe ich mit meinem Nachbarn Tobias täglich den Rasen in seinem Garten umgepflügt. Das wollte sein Papa Thomas irgendwann nicht mehr und da er eine Jugend hatte, bin ich mal mitgekommen“, erinnert sich Herwig, der nach der Jugend bei der JSG Wümme sein Herrendebüt beim TV Hassendorf feierte. Mit einer einjährigen Zwischenstation beim TSV Ottersberg landete er im Sommer 2017 wieder in Sottrum und plant seitdem keinen Wechsel. Stattdessen hat Herwig konkrete Pläne mit dem Bezirksligisten. „Ich muss nicht woanders noch höher spielen. Das Potenzial für mehr ist in unserer Mannschaft drin. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen.“