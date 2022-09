Herwig sticht nach der Pause mit einem Hattrick zu

Von: Matthias Freese

Finn Herwig schoss seine Sottrumer mit drei Toren zum Sieg. © Denkmann

Sottrum steckte gegen Aufsteiger Verden II die Ausfälle weg und sicherte sich den nächsten Sieg. Neben Dreierpacker Finn Herwig überzeugte ein weiterer Akteur.

Sottrum – Auf Platz vier vorgeprescht! Mit einem 4:2 (1:1) beim Aufsteiger FC Verden 04 II haben die Bezirksliga-Fußballer des TV Sottrum ihren dritten Sieg in Serie eingefahren. „Das war absolut verdient. Wir waren in allen Belangen besser“, fand Coach Dariusz Sztorc, der in Finn Herwig den Mann des Spiels in seinen Reihen hatte. Ihm gelang ein Hattrick.

Auch ohne die fehlenden Tobias Engel, Eike Buckenberger und Marvin Meyer bemerkte Sztorc „keinen Leistungsabfall“. Hinten rückte Lennart Holzkamm rein, während der junge Innenverteidiger Jannik Rosebrock als Kapitän auflief. Der aus Kiel nachgereiste Routinier Matthias Michaelis kam zur Halbzeit für den angeschlagenen Brian Sztorc, der mit einer feinen Einzelleistung das 1:0 erzielt hatte (20.).

Wachsmann hält Elfmeter gegen Tavan

Nach der Führung „haben wir wohl zu lange gejubelt“, meinte Sztorc scherzhaft. Nick Zander glich prompt aus (21.). „Die erste Hälfte verlief noch recht ausgeglichen“, erklärte Sottrums Coach. „Doch danach haben wir zugestochen und geil herausgespielte Tore erzielt.“ Aus spitzem Winkel markierte Herwig, der von der Sechserposition auf die linke Seite gerückt war, seine ersten beiden Tore (49./59.), Sinan Reiter bereitete seinen dritten Treffer vor (72.). Bastian Deke verkürzte für die Allerstädter (81.), dann verpasste es Kato Tavan, die Partie spannend zu machen. Er scheiterte per Strafstoß an Keeper Marcel Wachsmann (83.). „Schön zu sehen, dass wir so weit sind, auch auswärts souverän aufzutreten“, meinte Sztorc mit Blick auf das Durchschnittsalter seiner Startelf, das bei 23 Jahren lag.