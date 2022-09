Herwig ist der „Dosenöffner“ gegen RW Achim

Reiter trifft beim 5:2 dreimal

+ © Krause Der Joker sticht! Finn Herwig (r.) kam in der 24. Minute für Luca Rindfleisch, traf zum 3:2 und gewann zahlreiche Zweikämpfe wie hier gegen Ahmet Kaldirici. © Krause

Der TV Sottrum hat die drei Punkte dank Sinan Reiter und Finn Herwig gegen Rot-Weiß Achim zu Hause behalten. Dabei lagen die Gastgeber gleich zweimal zurück.

Sottrum – Was für eine Achterbahnfahrt! Der TV Sottrum ist gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim gleich zweimal in Rückstand geraten, bewies jedoch eine super Moral und ging durch Joker Finn Herwig erstmals mit 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss war es dann der Dreifachtorschütze Sinan Reiter, der mit einem Doppelpack den 5:2 (3:2)-Erfolg in der Fußball-Bezirksliga perfekt machte.

„Wir hatten den Plan, nicht in Rückstand zu geraten, was misslang. Doch wir haben über eine starke Mentalität das Spiel umgebogen“, betonte Leon Krause. Der Einwechselspieler sah zu Beginn eine starke Phase der Achimer, die die Spielrichtung bestimmten und zu guten Abschlüssen kamen. Doch Keeper Marcel Wachsmann, der Tobias Engel vertrat, war auf dem Posten. Nicht so seine Vorderleute um den sonst starken Innenverteidiger Eike Buckenberger, sodass Haxhi Matera unbedrängt zum 1:0 abschloss (14.).

+ Der Drei-Tore-Mann: Sinan Reiter (am Ball) war nicht nur in diesem Duell schneller als Achims Anton Schnez. Der Stürmer machte mit seinem späten Doppelpack auch den Sieg seiner Mannschaft endgültig sicher. © Krause

Die Sztorc-Elf tat sich in der Folge im Spielaufbau schwer, schaffte dennoch mit der ersten guten Chance das 1:1 durch Sturmspitze Sinan Reiter (18.). Für die nötige Ruhe sorgte das jedoch nicht, denn Behcet Kaldirici staubte nach einem vermeintlichen Torwartfehler von Wachsmann zum 2:1 ab (24.). Der Treffer sorgte für Diskussionen. „Der Torschütze hat den Ball mit der Hand gespielt und ist nach einem Rempler an die Kugel gekommen“, meinte Wachsmann. Doch Schiedsrichter Jonas Clasen (FC Hagen/Uthlede) gab das Tor. Erneut dauerte es nur fünf Minuten, ehe Buckenberger per Volleyschluss zum 2:2 ausglich (29.).

Dass das Spiel dann gänzlich zugunsten der Wieste-Mannen kippte, lag an Dariusz Sztorc. Der Trainer-Fuchs brachte Herwig, stellte auf eine Dreierabwehrkette um, ließ mit zwei Sechsern und zwei Zehnern spielen. „Ich konnte Finn nicht von Beginn an bringen, da er gerade aus dem Urlaub gekommen ist. Doch er war der Dosenöffner“, betonte Sztorc mit einem Augenzwinkern. Die taktische Maßnahme griff, denn der Joker erzielte nach einem Zuspiel von Matthias Michaelis und einer super Einzelleistung das 3:2 (38.).

Gastgeber betteln förmlich um den Ausgleich

„Die Mannschaft hat nach dem Rückstand eine tolle Reaktion gezeigt“, lobte Sztorc, der allerdings nach dem Seitenwechsel seinem Team mehrfach den Marsch blasen musste. „Wo ist die Konzentration, von der wir in der Halbzeit gesprochen haben“, grantelte der Übungsleiter.

Die Gastgeber bettelten förmlich um den Ausgleich, hatten Glück und überstanden die Achimer Druckphase dank eines sicheren Keepers Marcel Wachsmann. Dann stand Torjäger Sinan Reiter erneut im Fokus, stellte mit zwei sehenswerten Toren zum 5:2 die Weichen auf Sieg (87./89.). Den ersten Treffer leitete Michaelis mit einem Pass in die Tiefe ein. „Das Tor war klasse herausgespielt und Sinan macht es mit einer gewissen Lässigkeit“, schwärmte Sztorc, der dann noch den zweiten Geniestreich sah. Der eingewechselte Leon Krause nutzte einen Fehlpass, bediente Reiter, der von der Grundlinie die Kugel in die kurze Ecke hämmerte.