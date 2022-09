Anne Koch hospitiert auf dem Feldmannshof und ist auf einer erfolgreichen Reise

Teilen

Beim Bundeschampionat wurde Anne Koch als beste Amateurin des gesamten Wettkampfs ausgezeichnet. © LL-Foto

Auf dem Feldmannshof in Bellen hat Anne Koch nicht nur ideale Bedingungen vorgefunden, sondern mit Lagavulin auch das perfekte Pferd. Das zeigen auch die Erfolge.

Bellen – Für den Feldmannshof von Esther Maruhn verliefen die Bundeschampionate in Warendorf kürzlich äußerst erfolgreich, denn der in Bellen geborene Lagavulin, ein Livaldon-Sohn (Mutter von Welser) behauptete sich mit seiner Reiterin Anne Koch in der Spitzengruppe der siebenjährigen Dressurpferde. Bei den Deutschen Meisterschaften der Nachwuchspferde hatte die 22-Jährige in der Qualifikation mit einer Wertung von 75,125 Prozent Platz sechs der ersten Abteilung dieser Prüfung auf S-Niveau belegt. Damit zogen die Studentin der Betriebswirtschaftslehre und der Hannoveraner ins Finale der 15 besten Paare ein.

Am Ende sprang für Anne Koch, die für den RFV Einbeck reitet, im Sattel des Wallachs mit 73,743 Prozent Platz zwölf in der Gesamtwertung heraus. Damit ist die leidenschaftliche Reiterin die beste Amateurin des gesamten Wettkampfs und wurde von den Veranstaltern sogar extra ausgezeichnet.

Diese starke Platzierung war nicht der erste gemeinsame Erfolg des Bellener Duos. Anne Koch, die drei Tage in der Woche unter der Anleitung von Esther Maruhn auf dem Feldmannshof in Bellen hospitierend aktiv ist, und Lagavulin, der nach einem schottischen Whiskey benannt wurde, siegten schon zweimal auf S*-Level. In Hannover setzten sie sich kurz vor dem Bundeschampionat mit beinahe 73 Prozent auf diesem anspruchsvollen Niveau durch. Die Achter-Noten flogen dem Duo insbesondere während der Galopptour nur so um die Ohren. Mit Beginn der Saisonrunde hatte das Paar bereits zwei M**-Prüfungen in Uetzingen und auf dem Lohberg gewonnen.

Steuerberaterin oder Dressurreiterin ‒ zwei Optionen für Koch

Für Anne Koch ist das erst der Anfang ihres dressursportlichen Daseins in der höheren Klasse. „Sie nimmt sehr schnell die Dinge an, die ich ihr sage. Sie setzt diese dann konsequent und nachhaltig um. Das spricht für sie. Es macht Spaß mit ihr, sowohl im Training als auch auf dem Turnierplatz“, bescheinigt Esther Maruhn.

Neben der Reiterei will Anne Koch nach dem Abschluss ihres Studiums als Steuerberaterin tätig sein. Doch vor allem in dieser Saison ist die Dressur auch immer mehr eine Option mit Zukunft für sie geworden. „Lagavulin ist das erste von mir gerittene Pferd, auf dem ich das Gefühl habe, dass dieser Hannoveraner mich, sportlich gesehen, mitnehmen wird auf eine erfolgreiche Reise“, bestätigt sie. In Bellen erhält sie Chancen, von denen viele ambitionierte Turnierreiter nur träumen können. Die Studentin weiß das sehr zu schätzen: „Ich bin Esther für ihre empathievolle, aber auch konsequente Weitergabe ihres dressursportlichen Know-hows an mich sehr dankbar. Ich habe durch sie und die Pferde in Bellen die einmalige Möglichkeit, meiner von mir favorisierten Freizeitbeschäftigung in vielerlei Hinsicht frönen zu können“, erklärt Koch. „Das Bundeschampionat in Warendorf war insofern auch ein Highlight in meinem Leben bisher, da ich vor solch einem vielköpfigen Publikum noch nie zuvor diesen Sport ausgeübt habe. Und ,der Lange‘, wie er bei uns in Bellen genannt wird, hat dabei prima mitgemacht. Er ist ein wahrer Kumpel, die Zuverlässigkeit in Form eines in meinen Augen genialen Pferdes. Er ist zu 100 Prozent auf meiner Seite.“