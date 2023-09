Fehlstart der Rotenburger Handballer ist perfekt

Von: Matthias Freese

Teilen

Augen zu und durch: Patrick Zahn (am Ball), Aushilfe der Zweiten, setzt noch vereinzelt Akzente gegen seinen Ex-Club HSG Heidmark. Die Niederlage kann aber auch er nicht verhindern. © Freese

Die Wümmestädter kassieren eine 20:24-Pleite gegen Heidmark. Bei schwachen Gastgebern setzen nur Patrick Zahn und Lars Meyer ein paar Akzente.

Rotenburg – Mit Oberliga-Handball hatte das nicht allzu viel zu tun! Der HSG Heidmark dürfte das ziemlich egal gewesen sein, denn der jubelnde Aufsteiger entführte am Freitagabend bei einem erschreckend schwachen TuS Rotenburg die Punkte. An der Wümme ist nach der 20:24 (6:9)-Heimpleite der Fehlstart in die neue Saison perfekt. Während die Gäste zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze sprangen, übernahm Rotenburg wenigstens bis Samstagabend die rote Laterne.

Ohne die verletzten Lukas Misere, Paul Schröder und Tim Kesselring wirkten die Rotenburger an diesem Abend nicht reif für die Oberliga. Die rund 200 Zuschauer in der Bodo-Räke-Halle, in die das Spiel Mitte der Woche kurzfristig verlegt worden war, sahen von beiden Teams ein behäbiges, statisches und fehlerhaftes Spiel mit schwachen Abschlüssen. So fiel der erste Treffer des Spiels auch erst nach 9:56 Minuten – erzielt durch Michel Misere. Doch auch das schnelle 2:0 von Lars Meyer brachte keinen Rückenwind. Stattdessen übernahm Heidmark, angeführt vom Ex-Rotenburger Linksaußen Nils Rosemann, die Führung und ging mit einem 9:6 in die Pause.

Gästefans skandieren: „Ohne Patrick habt ihr keine Chance“

Bereits nach einer knappen Viertelstunde hatte Rotenburgs Coach Daniel van Frayenhove Patrick Zahn als Spielmacher aufs Feld geschickt. Gegen seinen Ex-Club war der Routinier aus der Reserve im ersten Durchgang der einzige Akteur, der mit Abstrichen Akzente setzte. Die Fans der HSG Heidmark skandierten denn auch: „Ohne Patrick habt ihr keine Chance.“

Dass die Kreisstädter nach der Pause herankamen und vorbeizogen, lag wiederum hauptsächlich an Lars Meyer, der nun im rechten Rückraum statt als Rechtsaußen agierte und zum 11:11 ausglich (38.). Wieder zog Heidmark auf drei Tore davon, der kurz zuvor eingewechselte Nick Dräger, ebenfalls aus der zweiten Mannschaft, verkürzte auf 14:15 (45.), Youngster Linus Wiek und Jens Behrens besorgten die 16:15-Führung (46.), die jedoch nicht weiter ausgebaut wurde. Daniel Barkholdts 19:18 (51.) sollte die letzte Führung bleiben, zumal Dräger noch zweimal scheiterte.

Wischer mit Akkordarbeit

„Not gegen Elend, echt“, kommentierte auch Rotenburgs Abteilungsleiter die Partie und stellte drei Minuten vor dem Ende nach dem 23:20 für Heidmark, erzielt vom sechsfachen Torschützen Linus Michaelis, fest: „Das war‘s.“ Recht sollte er behalten. In der Crunchtime traf Rotenburg viele falsche Entscheidungen. So blieb die einzig oberliga-taugliche Leistung aus Gastgeber-Sicht die der Wischer, die Akkordarbeit angesichts der schwülen Temperaturen in der Halle zu verrichten hatten.