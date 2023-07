Favorit Hassendorf nutzt seine konditionellen Vorteile aus

Von: Hendrik Denkmann

Zu solch einer Szene kommt es immer wieder: Hassendorfs Simon Jaugstetter (r.) grätscht dazwischen und fängt damit den Pass von Hellweges Michel Jäger ab. © Denkmann

Hassendorf macht es auf eigener Anlage nach der Pause deutlich. Kurz darauf überrascht der JFV Union die Sottrumer Reserve beim Samtgemeindepokal.

Hassendorf – Mit einer kleinen Überraschung ist das Samtgemeindeturnier in Hassendorf gestartet. So bezwangen die Jugendfußballer des JFV Union die Herren des TV Sottrum II (2. Kreisklasse). Bereits zuvor hatten die favorisierten Gastgeber der SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen (1. Kreisklasse) mit 5:0 gegen den TuS Hellwege aus der 4. Kreisklasse gewonnen.

TuS Hellwege - SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen 0:5 (0:1). Die Spielgemeinschaft ließ ihren Gegner viel laufen. Jedoch hielt Hellwege in der ersten Halbzeit über weite Phasen gut mit und verschob als Team. Die Elf von Thomas Griephan leistete sich allerdings auch zahlreiche Fehlpässe im Aufbau. Einer davon fiel ihr in der 26. Minute um die Ohren, als Pascal Wessely am Ende einer Passstafette zum 1:0 abschloss. Nach der Pause wurden die konditionellen Unterschiede deutlich. Hassendorf nutzte dies aus und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Zweimal Björn Hagensen (37./65.) sowie zwischenzeitlich jeweils einmal Jona Blanken (43.) und Bjarne Rosebrock (50.) trafen für den Favoriten.

JFV Union schlägt früh doppelt zu

TV Sottrum II - JFV Union 1:2 (1:2). Damit hatte vor dem Spiel wohl kaum jemand gerechnet. Die motivierten Youngster des JFV Union begannen engagiert, während Sottrums Zweitvertretung den Gegner zunächst offenkundig unterschätzt hatte. So ging die U 19 von Lukas Heitmann folgerichtig mit einem Doppelschlag in Führung. Erst Fritz Bartels (10.) und drei Minuten später Jannis Heitmann trugen sich in die Torschützenliste ein. In der Folge wachte Sottrum auf und verkürzte durch Malte Müller (31.). Auch in der zweiten Halbzeit wurde die Ritter-Elf noch einmal deutlich stärker, aber hundertprozentige Chancen spielte sie sich nicht mehr heraus, was unter anderem an der guten Defensivarbeit des JFV Union lag.

Im Duell der beiden Verlierer des ersten Spieltages treffen Hellwege und Sottrum II heute (19.30 Uhr) aufeinander. Am Samstag heißen die Begegnungen JFV Union gegen SG Reeßum/Taaken (14 Uhr) und SV Horstedt gegen SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen (15.25 Uhr).