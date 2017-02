Fahrner als Vorlagengeber

Bremen - Von Matthias Freese. Andre Schmitz war alles andere als angetan. „Die Art und Weise war nicht überragend“, konstatierte der Coach des Rotenburger SV nach dem 3:1 (0:0)-Testspielsieg seines Fußball-Landesligisten beim SV Hemelingen. Eine Halbzeit lang brach sich die Wümme-Elf beim Neunten der Bremer Landesliga einen ab.

„Die erste Halbzeit war schlecht – das habe ich den Jungs in der Kabine auch gesagt“, meinte Schmitz und brachte nach dem Wechsel mit David Airich, Toni Fahrner und Atilla Iscan ein neues Offensiv-Trio für Cedrick Sackmann, Jannis Oberbörsch und Yannik Malende. Insbesondere Fahrner tat sich anschließend als Vorlagengeber hervor, bereitete er doch alle drei Treffer vor. Beim 1:0 bediente er mit einer Linksflanke Alexander Garuba (47.), beim 2:0 nutzte Airich seine Ecke nach einem Gewühl im Strafraum, um das Leder aus fünf Metern unter die Latte zu setzen (51.). Schließlich stand nach einer erneuten Fahrner-Ecke U 19-Spieler Louis Jaugstetter bei seinem ersten RSV-Herren-Einsatz völlig blank und erhöhte per Direktabnahme aus zehn Metern (68.). Hemelingens Ehrentreffer fiel kurz vor dem Abpfiff (89.).

„Aufgrund der ganzen Ausfälle hat es schon an Qualität gefehlt“, dachte Schmitz unter anderem an die beiden fehlenden Defensiv-Leistungsträger Kevin Klützke und Tim Ebersbach. „Aber die anderen Jungs haben ja auch alle den Anspruch, in der Landesliga zu spielen.“

Neben dem eingewechselten Jaugstetter gab auch der vom Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen gekommene Karol Karpus seine Premiere – er lief in der Innenverteidigung auf. Außenverteidiger Alpha Fadiga (zuletzt TB Uphusen) stößt am Dienstag zum Team. Gestern saß er mit Sack und Pack noch im Zug, nachdem er in Wien sein Auslandssemester beendet hatte.