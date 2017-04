Fahrner spürt die Folgen und ist verletzt

Rotenburg - Toni Fahrner saß am Sonntag geknickt dreinschauend auf den Holzbänken der Tribüne und verfolgte die Partie des Rotenburger SV II in der Fußball-Bezirksliga – den rechten Knöchel bandagiert, zwei Gehhilfen griffbereit in der Nähe. Kaum vorstellbar, dass der Stürmer am Mittwoch (19.30 Uhr) für die Landesliga-Elf des RSV auflaufen kann. „Er wird wohl ausfallen“, befürchtet auch Coach Andre Schmitz vor der Nachholpartie beim SV Komet Pennigbüttel.

Für Fahrner war die 0:1-Niederlage bei der SV Drochtersen/Assel II also doppelt bitter. Kurz vor der Pause hatte sich der Stürmer bei einem Zweikampf verletzt. „Er ist gefoult worden und hat dafür noch Gelb gekriegt“, ärgerte sich Schmitz. Trotz eines dicken Knöchels biss sich der 19-jährige Angreifer bis zum Ende durch, um sich anschließend untersuchen zu lassen. „Der Fuß ist dick geschwollen und schmerzt, aber es ist nichts gebrochen“, berichtete er.

Für seinen Trainer stellt sich nun die Frage, wen er im Kellerduell seines Drittletzten beim Vorletzten Pennigbüttel an die Seite von David Airich postiert. Dennis Gräbnitz hat sich im Spiel der Reserve aufgedrängt, auch Alexander Garuba könnte den Part übernehmen. Atilla Iscan und Patrick Peter, die Männer von der Außenbahn, sind ebenfalls Alternativen. „Und Sercan Durmaz trainiert richtig gut“, zählt Schmitz weitere Möglichkeiten auf. „Vielleicht mache ich auch was ganz Verrücktes und stelle Jannis Niestädt nach vorne.“ Grund: „Pennigbüttel steht hinten gut.“ Schon deshalb wollte er im Abschlusstraining am Montag „Standards ohne Ende“ trainieren lassen. Und so darf sich auch Jelle Röben mit seiner Schnelligkeit und Präzision beim Flanken Hoffnungen machen, mal wieder in der Ersten aufzulaufen. Sonntag hatte er sich mit drei Toren im Spiel der Reserve nachdrücklich empfohlen. - maf