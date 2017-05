Fahrner genießt „absolutes Vertrauen“

RSV-Sturm in Lüneburg gesetzt

+ Toni Fahrner ist gesetzt.

Rotenburg - Die Rechnung ist gewagt: „Wir brauchen noch vier Punkte“, glaubt Trainer Andre Schmitz bei drei ausstehenden Spieltagen in der Fußball-Landesliga. Sein auf dem Abstiegsplatz stehender Rotenburger SV muss bis Saisonende einen Zähler aufholen, um die Klasse noch zu halten – und am besten schon am Sonnabend (14 Uhr) beim Tabellenneunten SV Eintracht Lüneburg einen Dreier einsammeln. „Wir spielen voll auf Sieg“, betont Schmitz.