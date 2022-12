„Extremer Druck“ nach der Trainerentlassung in Sottrum

Von: Hendrik Denkmann

Es gibt einiges zu besprechen: Matthias Michaelis (Mitte) und Yannick Böhling (r.) werden auch in Zukunft viel Verantwortung übernehmen. Auf die Tore von Sinan Reiter setzt man an der Wieste ebenfalls weiterhin. © Denkmann

Nach dem Aus von Dariusz Sztorc sprechen Matthias Michaelis und Leif Heinsohn über die Gründe der Entlassung und die Zukunft des TV Sottrum.

Sottrum – Die Entlassung von Dariusz Sztorc scheint am Ende unausweichlich gewesen. Zu groß war der Druck, der vonseiten der Mannschaft des TV Sottrum auf ihrem Trainer lastete. Hört man sich in der Mannschaft um, fällt immer wieder ein Begriff: die gestörte Kommunikation. Letztlich war diese aber nicht der alleine Grund für das Aus des 52-Jährigen beim Fußball-Bezirksligisten.

Sie basierte allerdings auf vielen Enttäuschungen. „Die jungen Spieler wussten teils nicht, wo sie gerade da stehen“, erklärt Matthias Michaelis. „Sie wussten in den letzten Wochen nicht mehr, warum sie nicht eingewechselt oder warum teilweise früh ausgewechselt wurden“, fügt Leif Heinsohn an. Der Co-Trainer weiß: „Teilweise haben die Jungen mit dem Gedanken gespielt zu wechseln. Wir sind froh, dass wir sie haben. Die wollen wir ja nicht alle verlieren, weil sie die Zukunft des TV Sottrum sind.“ Immer wieder hätte der Mannschaftsrat sich mit Sztorc zusammengesetzt: „Wir haben uns aber immer wieder nur im Kreis gedreht“, betont Michaelis.

Auf Leif Heinsohn kommt eine intensive Vorbereitung zu. © Denkmann

Auf der anderen Seite wusste die Mannschaft auch, was sie an ihrem Trainer haben, meint er: „Er hat uns echt weitergebracht und in der Liga etabliert.“ Auch deshalb habe es Überlegungen gegeben, noch bis zur Sommerpause mit dem gebürtigen Polen weiterzuarbeiten und dann nicht mehr zu verlängern. „Dann sagst du ihm das aber und dann ist die Frage, ob er sich noch genauso motivieren kann. Gleiches gilt für die unzufriedenen Spieler“, ahnt Michaelis.

Ein anderer Punkt, der eben auch auf der Kommunikation basiert, ist die Ansprache, erzählt der Routinier: „Bei den Spielen hat er uns fast gar nicht mehr gecoacht. Und wenn, dann hat er meist nur etwas Negatives reingerufen.“ Hinzukommt ein fehlendes spielerisches Konzept, sagt Heinsohn: „Viele Spiele haben wir durch individuelle Klasse gewonnen. Nur zweimal haben wir wirklich gut gespielt – unter anderem gegen Worpswede. Bei Ippensen zum Beispiel weiß jeder, wo er hinlaufen muss. Wenn jemand bei uns reingeworfen wurde, wusste er teils nicht, was seine Aufgabe war.“

Anpassung der Spielweise und einige Testspiele

Daran will der bisherige Co-Trainer, der erst einmal interimsweise das Team führen wird, ansetzen: „Wir sind eine Mannschaft, die offensiv spielt. Wir können uns nicht nur hinten reinstellen. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug versucht und sind gescheitert. Wir wollen daher nach vorne variabler werden und nicht nur von einem Geniestreich abhängig sein.“ Außerdem ist eine Vielzahl an Testspielen angedacht, nachdem die Wieste-Mannen im Sommer nur zwei dieser Art bestritten. „Wir planen Spiele gegen Aumund/Vegesack, den RSV und Vahr Blockdiek. Und dann hinten raus noch gegen einen Gegner auf Augenhöhe und zwei schwächere, um unsere Spielidee umzusetzen“, verrät Heinsohn. Fix ist davon bislang noch keine Partie. Für die nötige Fitness sorgt indes Sommerneuzugang Yannick Böhling, der beruflich als Athletiktrainer unterwegs ist.

Die Aufgabe ist alles in allem keine leichte, weiß Michaelis: „Das ist natürlich jetzt ein extremer Druck, aber da müssen wir als Mannschaft hinterstehen.“